¿Juega Cristiano Ronaldo? Al Nassr vs. Al Taawoun: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO por TV y streaming online

Al Nassr y Al Taawoun se enfrentan este viernes 28 de agosto por la Saudi Pro League. Revisa horario, el panorama de CR7, las alineaciones y qué se sabe sobre la transmisión.

Al Nassr FC recibe a Al Taawoun en el Alawwal Park de Riad este viernes 28 de agosto de 2026 por la Saudi Pro League, en un partido programado para la 1:00 p. m. (hora peruana). De cara a este encuentro, Cristiano Ronaldo no presenta problemas físicos y apunta a jugar desde el arranque.

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Al Nassr llega a esta jornada como líder del torneo con 9 puntos en tres partidos. En su presentación más reciente venció 3-2 a Al-Ettifaq, duelo en el que Ronaldo disputó 45 minutos antes de ser reemplazado en el descanso. Además, el cuadro local defiende el título conseguido en la temporada anterior.

Por su parte, Al Taawoun se ubica en el puesto 12 con dos puntos en tres fechas y viene de igualar 0-0 ante Al-Fayha. Aunque, por la Copa del Rey de Campeones logró vencer 3-0 a Damac y sigue en carrera.

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¿Dónde ver EN VIVO Al Nassr vs. Al Taawoun?

El partido entre Al Nassr y Al Taawoun, que se disputa en el Alawwal Park de Riad, no tiene transmisión por TV, pero sí por streaming online. Se puede ver en vivo por la plataforma OneFootball y también por el canal de YouTube Somos FOX.

¿A qué hora se juega Al Nassr vs. Al-Taawoun?

El encuentro entre Al Nassr y Al-Taawoun, correspondiente a la Saudi Pro League, se juega este viernes 28 de agosto en el siguiente horario:

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Perú, Colombia y Ecuador: 1:00 P.M.

México: 12:00 P.M.

Chile, Bolivia y Venezuela: 3:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 3:00 P.M.

Estados Unidos: 11:00 A.M. (PT) y 2:00 P.M. (ET)

y España: 8:00 P.M.

Arabia Saudita: 9:00 P.M.

Posibles alineaciones para Al Nassr vs. Al-Taawoun

AL NASSR: Nawaf Al Aqidi; Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Abdulelah Al Amri, Íñigo Martínez; Samu Costa, Ângelo Gabriel; Kingsley Coman, João Félix, Sadio Mané; y Cristiano Ronaldo. DT: Ange Postecoglou

Nawaf Al Aqidi; Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Abdulelah Al Amri, Íñigo Martínez; Samu Costa, Ângelo Gabriel; Kingsley Coman, João Félix, Sadio Mané; y Cristiano Ronaldo. DT: Ange Postecoglou AL-TAAWOUN: Mailson; Bassam Al-Hurayji, Awn Al Slaluli, Muteb Al Mufarrij, Marin Petkov; Aschraf El Mahdioui, Oscar, Nedim Bajrami; Mohammed Al Kuwaykibi, Younes El Bahraoui, Abderrazak Hamdallah. DT: Zarko Lazetic.

DATOS CLAVE

Viernes 28 de agosto: Al Nassr enfrenta a Al Taawoun a la 1:00 p.m.

Al Nassr enfrenta a Al Taawoun a la 1:00 p.m. Cristiano Ronaldo: jugará de titular con Al Nassr, equipo líder con 9 puntos.

jugará de titular con Al Nassr, equipo líder con 9 puntos. OneFootball y Somos FOX: transmitirán el partido de la Saudi Pro League por streaming.