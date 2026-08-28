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¿Juega Cristiano Ronaldo? Al Nassr vs. Al Taawoun: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO por TV y streaming online

Al Nassr y Al Taawoun se enfrentan este viernes 28 de agosto por la Saudi Pro League. Revisa horario, el panorama de CR7, las alineaciones y qué se sabe sobre la transmisión.

Cristiano Ronaldo vuelve a la acción en Al Nassr.
© Getty ImagesCristiano Ronaldo vuelve a la acción en Al Nassr.

Al Nassr FC recibe a Al Taawoun en el Alawwal Park de Riad este viernes 28 de agosto de 2026 por la Saudi Pro League, en un partido programado para la 1:00 p. m. (hora peruana). De cara a este encuentro, Cristiano Ronaldo no presenta problemas físicos y apunta a jugar desde el arranque.

Al Nassr llega a esta jornada como líder del torneo con 9 puntos en tres partidos. En su presentación más reciente venció 3-2 a Al-Ettifaq, duelo en el que Ronaldo disputó 45 minutos antes de ser reemplazado en el descanso. Además, el cuadro local defiende el título conseguido en la temporada anterior.

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Por su parte, Al Taawoun se ubica en el puesto 12 con dos puntos en tres fechas y viene de igualar 0-0 ante Al-Fayha. Aunque, por la Copa del Rey de Campeones logró vencer 3-0 a Damac y sigue en carrera.

¿Dónde ver EN VIVO Al Nassr vs. Al Taawoun?

El partido entre Al Nassr y Al Taawoun, que se disputa en el Alawwal Park de Riad, no tiene transmisión por TV, pero sí por streaming online. Se puede ver en vivo por la plataforma OneFootball y también por el canal de YouTube Somos FOX.

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¿A qué hora se juega Al Nassr vs. Al-Taawoun?

El encuentro entre Al Nassr y Al-Taawoun, correspondiente a la Saudi Pro League, se juega este viernes 28 de agosto en el siguiente horario:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 1:00 P.M.
  • México: 12:00 P.M.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 3:00 P.M.
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 3:00 P.M.
  • Estados Unidos: 11:00 A.M. (PT) y 2:00 P.M. (ET)
  • España: 8:00 P.M.
  • Arabia Saudita: 9:00 P.M.

Posibles alineaciones para Al Nassr vs. Al-Taawoun

  • AL NASSR: Nawaf Al Aqidi; Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Abdulelah Al Amri, Íñigo Martínez; Samu Costa, Ângelo Gabriel; Kingsley Coman, João Félix, Sadio Mané; y Cristiano Ronaldo. DT: Ange Postecoglou
  • AL-TAAWOUN: Mailson; Bassam Al-Hurayji, Awn Al Slaluli, Muteb Al Mufarrij, Marin Petkov; Aschraf El Mahdioui, Oscar, Nedim Bajrami; Mohammed Al Kuwaykibi, Younes El Bahraoui, Abderrazak Hamdallah. DT: Zarko Lazetic.

DATOS CLAVE

  • Viernes 28 de agosto: Al Nassr enfrenta a Al Taawoun a la 1:00 p.m.
  • Cristiano Ronaldo: jugará de titular con Al Nassr, equipo líder con 9 puntos.
  • OneFootball y Somos FOX: transmitirán el partido de la Saudi Pro League por streaming.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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