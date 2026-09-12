Universitario se adelantó en el clásico: así fue el gol de Álex Valera para el 1-0 ante Alianza Lima

Universitario aprovechó lo mal parado que quedó Alianza Lima. Gianluca Lapadula asistió a Álex Valera, quien venció a Alejandro Duarte. Hubo protesta blanquiazul por presunta falta previa.

Universitario de Deportes se adelantó en el marcador del clásico ante Alianza Lima en Matute. Álex Valera marcó el 1-0 tras pase de Gianluca Lapadula al minuto 16 del primer tiempo. Pese a una protesta de los futbolistas y comando técnico blanquiazul por presunta falta previa, el árbitro Micke Palomino convalidó el gol.

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Tras un pelotazo largo, Renzo Garcés intentó despejar el balón, pero la dejó corta y a mano para Gianluca Lapadula. El defensor de Alianza Lima estuvo en el aire cuando Álex Valera fue contra él para tratar de evitar un buen despeje. Eso favoreció a la jugada de gol.

Lapadula solo tuvo que manejar el balón y asistió la entrada al medio de Valera, quien definió cruzado mientras Alejandro Duarte se jugó al otro palo. Gol de Universitario para el 1-0, que le permite ir ganando el clásico.

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El reclamo de todo Alianza Lima fue la presunta falta de Álex Valera contra Renzo Garcés. Se puede ver cómo el delantero le fue al defensor para desestabilizarlo, pero el árbitro Micke Palomino no cobró nada. Tampoco hubo llamado del VAR a cargo de Alejandro Villanueva.

‘La U’ aprovechó su primera situación de gol clara, algo que no hizo el cuadro ‘íntimo’. Es que Federico Girotti había tenido una chance tras un centro de Eryc Castillo, pero definió, de frente al arco, por encima del travesaño.

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Las estadísticas de Álex Valera contra Alianza Lima

Álex Valera le acaba de marcar su tercer gol a Alianza Lima en su enfrentamiento número 13 de su carrera. Aunque, este es el segundo que marca con la camiseta de Universitario de Deportes, ya que el primero fue cuando defendía los colores del Deportivo Llacuabamba en el Torneo Clausura 2020 (empate 2-2 el 6 de noviembre de 2020).

El anterior tanto que había marcado el ‘Cholo’ con ‘La U’ fue en la final de ida por el título nacional en 2023. En aquella ocasión, también había marcado el 1-0, aunque fue en el Estadio Monumental de Lima. Anotó de penal tras una mano de Hernán Barcos.

DATOS CLAVE

Álex Valera marcó el 1-0 para Universitario ante Alianza Lima al minuto 16.

marcó el 1-0 para Universitario ante Alianza Lima al minuto 16. Gianluca Lapadula asistió el gol validado por Micke Palomino sin intervención del VAR.

asistió el gol validado por Micke Palomino sin intervención del VAR. Tercer gol de Valera a Alianza Lima en el enfrentamiento 13 de su carrera.