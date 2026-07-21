Giro inesperado en el futuro de Rodri y Real Madrid amenaza a Manchester City

Rodri es el objeto del deseo en el mercado internacional. Después de ganar el Mundial 2026, podría cambiar su destino. Acá mira los detalles.

El futuro de Rodri Hernández ha dado un vuelco de 180 grados tras su actuación en el Mundial 2026. El centrocampista español vuelve a situarse en el centro del mercado tras reabrirse un debate que parecía completamente cerrado.

Publicidad

Cambio de postura tras el rechazo de Florentino Pérez

Hasta ayer mismo, Florentino Pérez rechazaba de forma rotunda el fichaje del mediocentro madrileño. Sin embargo, una parte importante de la junta directiva del Real Madrid ha comenzado a presionar internamente para reconsiderar su llegada.

Rodri besando el trofeo del Mundial 2026. (Foto: X).

La postura del presidente se ha vuelto más flexible ante la clara disposición del jugador para volver a España. En Valdebebas ya se analizan las opciones económicas y el encaje táctico de la operación.

Publicidad

Un regreso a LaLiga tras su paso por Villarreal y Atlético

El posible fichaje significaría el retorno del futbolista a la competición española tras su salida en 2019. Durante su trayectoria en LaLiga, Rodri destacó primero en las filas del Villarreal CF y posteriormente vistió la camiseta del Atlético de Madrid.

Siete años después de su traspaso al fútbol inglés, el madrileño prioriza regresar a la capital española. Esta postura personal ha frenado de golpe los planes del club británico a corto plazo.

El Manchester City frena su renovación multimillonaria

El Manchester City ha reaccionado presentando una mega oferta económica de renovación para asegurar la continuidad de su gran estrella. Pese a los esfuerzos del equipo de Pep Guardiola, el centrocampista aún no ha dado una respuesta a la directiva inglesa.

Publicidad

La falta de contestación del futbolista mantiene en alerta máxima al conjunto de la Premier League. El creciente interés del Real Madrid paraliza la negociación y deja la puerta abierta a una ofensiva este verano.

Todo listo para un giro en el mercado

El panorama de la operación ha cambiado radicalmente después de que Florentino Pérez abriera la puerta a evaluar el fichaje ante la insistencia de la directiva blanca. A esto se suma el deseo explícito de Rodri de fijar su residencia de nuevo en la capital, regresando a LaLiga siete años después de haber defendido los colores del Villarreal y del Atlético de Madrid.

Publicidad

Con la propuesta millonaria de renovación del Manchester City congelada, la directiva del Real Madrid ya sopesa los números para lanzar su ofensiva definitiva.

DATOS CLAVE