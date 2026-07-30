“El Dios del fútbol”: Casemiro se rinde ante Lionel Messi y olvida por completo a Cristiano Ronaldo

Casemiro fue presentado oficialmente en Inter Miami y se refirió a Lionel Messi. No dudó en elogiarlo y genera cierto nivel de morbo por el pasado exitoso del volante junto a Cristiano Ronaldo en el fútbol europeo.

Casemiro acaba de ser presentado en sociedad como nuevo futbolista de Inter Miami. Si bien ya se conocía de este fichaje y durante el Mundial 2026 se dieron distintos detalles de la negociación entre las partes implicadas, recién el día de hoy se tuvo la palabra oficial del volante brasileño en conferencia de prensa y sorprendió a todos dirigiéndose con enormes elogios hacia Lionel Messi.

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Y es que no podemos perder de vista que Casemiro fue uno de los compañeros más exitosos dentro de la carrera de Cristiano Ronaldo mientras ambos compartían vestuario en Real Madrid. Teniendo en cuenta que la disyuntiva futbolística se mantiene entre quién es el mejor de la historia, aunque para algunos no hay mayor discusión, el brasileño soltó una frase que define todo.

Fuente: Real Madrid.

“Estoy muy feliz de estar ahora con él. Tantos problemas que me ha dado. Siempre sueño con jugar con los mejores. Jugué varias veces contra él. Sabía que es imposible pararlo, pero después de ganarlo todo y ver que tiene unas ganas de seguir creciendo y de seguir ganando, es impresionante. Es un honor jugar a su lado. Es el Dios del fútbol“; expresó Casemiro en conferencia de prensa.

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¡ESPECTACULAR! Casemiro declaró que dejó de lado muchas ofertas de Europa para jugar con Messi en Miami: "EL DIOS DEL FÚTBOL" sentenció.



📹 Inter Miami CF pic.twitter.com/lureb4Fovg — SportsCenter (@SC_ESPN) July 30, 2026

¿Cómo llega Casemiro a Inter Miami y por cuánto tiempo firmó contrato?

Antes de sumarse a las filas de Inter Miami, Casemiro perteneció durante varias temporadas a Manchester United y no pudo conseguir el mismo éxito que sí logró a nivel europeo con Real Madrid. Ahora con 34 años y luego de disputar el Mundial 2026 con Brasil, el experimentado volante tendrá su primera experiencia en el fútbol estadounidense y cumplirá el sueño de jugar con Lionel Messi.

En cuanto al tiempo de contrato que lo tendrá vistiendo la camiseta de Inter Miami, se sabe que Casemiro llegó como agente libre y selló su incorporación hasta el término de la temporada 2027 con la posibilidad de que pueda alargarse hasta junio del año 2029. Veremos qué réditos trae esta contratación para el vigente campeón de la MLS, sobre todo cuando quieren seguir haciendo historia.

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Fuente: Getty Images.

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