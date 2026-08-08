El comunicado del FC Barcelona para Lionel Messi tras la muerte de su padre, Jorge Messi

El padre de Lionel Messi fue una figura clave para que su hijo llegue al Barcelona. El club catalán emitió un comunicado difundido en sus redes sociales oficiales.

FC Barcelona mostró sus respetos a Lionel Messi tras la muerte de su padre, Jorge Messi. El conjunto catalán lanzó un comunicado oficial en sus redes sociales donde manifestó su lamento por la triste noticia del fallecimiento de una de las personas responsables que permitió que el ’10’ argentino inicie su carrera allí.

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Este sábado se conoció la noticia del fallecimiento de Jorge Messi a los 68 años en la ciudad de Rosario. Desde hace varias semanas, el estado de salud del padre del campeón del mundo con Argentina era delicado. Finalmente, el triste deceso se conoció en las primeras horas de este 8 de agosto.

Comunicado completo del FC Barcelona por la muerte de Jorge Messi

El Presidente y la Junta Directiva del FC Barcelona expresan su más sincero pésame por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del jugador y leyenda del Barça Lionel Messi, y trasladan en nombre de todo el barcelonismo sus condolencias a la familia Messi.

El FC Barcelona agradece el compromiso de Jorge Messi con nuestro Club por confiarle los inicios y los años de máximo esplendor de la carrera futbolística de su hijo Leo.

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Descanse en paz.

La explicación del mensaje del FC Barcelona para Lionel Messi

Jorge Messi fue una figura importante en la carrera de Lionel Messi. Fue quien lo acompañó al Barça para realizarse una prueba y, así, empezar su carrera en dicho club, quien lo ayudó con su desarrollo y su salud por el tratamiento que necesitaba por el déficit en la hormona de crecimiento.

El padre de Leo lo acompañó y se quedó en España para ayudarlo a desarrollarse como futbolista profesional. Jorge vivió los momentos más duros de su hijo, incluso cuando pensó en volverse a Argentina debido a la larga distancia con el resto de su familia. Se sostuvieron y terminó por ser una figura influyente, a tal punto que lo ayudó en la gestión de su gran carrera, actuando no sólo como su familiar más cercano sino también como su representante.

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Por eso, el conjunto catalán mostró sus respetos, ya que sin la figura de Jorge Messi, Leo no habría jugado en dicho club. El comunicado expresa todo su agradecimiento por tal tarea y por la confianza depositada.

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