El histórico New York Cosmos sorprendió a sus seguidores y a la comunidad peruana en Estados Unidos al anunciar una edición especial de camisetas para la denominada “Noche de la Herencia Peruana”, un evento que buscará rendir tributo al Perú y a una de las grandes leyendas peruanas que vistieron la camiseta del club: Ramón Mifflin.

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A través de sus redes sociales, el equipo estadounidense publicó el mensaje “Contigo Perú” para presentar la nueva indumentaria de edición limitada, que ya se encuentra disponible en preventa. La camiseta fue diseñada por Whitney Dobladillo, de @PeruvianSisters, y destaca por sus delicados estampados inspirados en la cultura incaica, además de incluir un detalle muy especial: el icónico número 15 de Ramón Mifflin en la manga.

“El diseño rinde homenaje a la leyenda del Cosmos, Ramón Mifflin”, destacó el club en su publicación, confirmando además que esta celebración se llevará a cabo el próximo 25 de julio en el Estadio Hinchliffe, donde se desarrollará la esperada Peruvian Heritage Night. El Fan Fest arrancará desde las 5:00 p.m., mientras que el partido principal comenzará a las 7:00 p.m.

Contigo Perú



Limited-edition Peruvian Heritage Night pre-match tops available now for presale.



Designed by Whitney D of @PeruvianSisters, the top features subtle Inca-inspired patterns and honors Cosmos legend Ramón Mifflin with his iconic No. 15 on the sleeve.



Join us July 25… pic.twitter.com/3olLB74RiZ — New York Cosmos (@NYCosmos) May 1, 2026

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El renacer del New York Cosmos en 2026

El regreso del New York Cosmos al fútbol profesional en 2026 marca uno de los relanzamientos más importantes del deporte en Estados Unidos. Tras varios años de inactividad, el club vuelve con fuerza y con la intención de recuperar el protagonismo que alguna vez tuvo como uno de los equipos más emblemáticos del continente.

La institución arrastra un legado histórico que incluye figuras mundiales como Pelé, Franz Beckenbauer, Carlos Alberto y también el peruano Ramón Mifflin, quien dejó una huella importante durante su paso por el club en la década de los setenta. Ahora, con sede en Paterson, Nueva Jersey, el Cosmos busca construir una nueva etapa apostando por el desarrollo de talento local y una fuerte conexión con la comunidad.

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Este relanzamiento se concreta gracias a la adquisición de los derechos de propiedad intelectual y la mayoría accionarial por parte del grupo inversor North Jersey Pro Soccer, liderado por Baye Adofo-Wilson. Además, según reveló The Athletic, Rocco Commisso, actual propietario de la Fiorentina y último dueño del Cosmos desde 2017, mantiene una participación minoritaria dentro de la nueva estructura.

Como parte de esta nueva visión institucional, el club también proyecta la creación de un equipo femenino para 2027, el cual competiría en la USL Super League, la máxima categoría del fútbol femenino estadounidense.

La Noche del Patrimonio Peruano y el homenaje a Ramón Mifflin

La Noche del Patrimonio Peruano fue programada estratégicamente para el 25 de julio de 2026, apenas unos días antes de Fiestas Patrias, con el objetivo de celebrar la identidad cultural peruana y fortalecer los lazos con la importante comunidad peruana que reside en el norte de Nueva Jersey.

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Uno de los principales motivos de esta celebración es el homenaje a Ramón Mifflin, exfutbolista peruano y figura histórica del Cosmos. La camiseta conmemorativa diseñada para esta ocasión lleva su emblemático número 15 en la manga y combina patrones geométricos de inspiración inca, reflejando tanto su legado deportivo como el orgullo cultural peruano.

Durante la jornada, el club organizará un Fan Festival previo al partido frente a Athletic Club Boise, con música en vivo, artistas locales, gastronomía típica y talleres gratuitos de danza peruana. Además, habrá reconocimiento a líderes de la comunidad peruana, interpretación de los himnos de Estados Unidos y Perú, una presentación de Marinera y un show de medio tiempo enfocado en la música y danza afroperuana a cargo del grupo Festejo Fusion.

De esta manera, el New York Cosmos no solo apuesta por su regreso al fútbol profesional, sino también por reforzar su identidad multicultural y mantener vivo el vínculo histórico que lo une con el Perú y con una de sus máximas leyendas: Ramón Mifflin.

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DATOS CLAVES

El club New York Cosmos homenajeará al exfutbolista Ramón Mifflin el próximo 25 de julio.

La camiseta conmemorativa de edición limitada incluye el número 15 y estampados de cultura incaica.

El grupo North Jersey Pro Soccer concretó el relanzamiento profesional del equipo para este 2026.