Quién es Che Adams: perfil, edad, dónde juega y vida personal del delantero de Escocia

Che Adams es un delantero de buena estadística goleadora. Dejó el fútbol británico y ahora destaca en Italia. Conoce más sobre él.

Llega al Mundial 2026 en uno de esos momentos que cambian la lectura sobre un delantero. Che Adams cerró la temporada a puro gol en el Torino y, así, se consolida en el once titular de la Selección de Escocia. Espera que con ese poderío goleador pueda ser importante en un duro grupo C de competencia.

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A los 29 años, el atacante aparece como una de las cartas más serias del frente ofensivo escocés. Su presente inmediato pesa más que cualquier repaso biográfico extenso: viene con rodaje en la Serie A, impacto reciente con la selección y un contexto que lo pone muy cerca de un torneo histórico.

Perfil y presente de Che Adams

Che Adams se metió en el foco de Escocia justo antes del arranque del Mundial 2026. No fue por una promesa a futuro ni por méritos del pasado, sino por algo mucho más concreto: terminó la campaña en Italia con un gol importante ante la Juventus y pocos días después respondió con dos goles en el 4-0 sobre Bolivia.

Che Adams, de buen rendimiento ante Bolivia (Getty Images).

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Ese cierre reciente explica su valor actual. Escocia llega al torneo con la sensación de que encontró una sociedad ofensiva clave entre Adams y Lawrence Shankland, mientras el delantero del Torino empuja con argumentos reales para quedarse con un lugar desde el arranque.

También hay una carga simbólica alrededor de su nombre. A días del debut, aparece con la posibilidad de convertirse en el primer jugador negro en disputar un Mundial con la selección masculina de Escocia, un dato que agranda todavía más el peso de su presencia en esta convocatoria.

Biografía y orígenes: ¿de dónde es y cuántos años tiene Che Adams?

Nombre: Che Adams.

Che Adams. Edad actual: 29 años en junio de 2026.

en junio de 2026. Posición: delantero.

delantero. Selección: Escocia .

. Club actual: Torino.

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La identidad básica de Che Adams hoy se entiende más por su presente competitivo que por un perfil mediático demasiado desarrollado. Lo que sí está claro es su lugar actual: es un delantero de 29 años, con actividad en la Serie A y presencia vigente en la selección de Escocia.

En esta etapa, su perfil está mucho más asociado a lo que produce dentro de la cancha que a una ficha extensa de datos personales. Por eso, la mejor forma de ubicarlo hoy pasa por su rol: un atacante con experiencia reciente en ligas de primer nivel y con una oportunidad grande por delante en el Mundial 2026.

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Estadísticas y presente en Torino

Serie A 2025: 33 partidos , 19 titularidades , 1.894 minutos , 6 goles y 2 asistencias .

, , , y . Remates: 50 .

. Tiros al arco: 18 .

. 24 de mayo de 2026: gol en el 2-2 del Torino ante la Juventus .

gol en el . Ingreso en ese partido: entró desde el banco por Duván Zapata a los 10 minutos del segundo tiempo .

entró desde el banco por a los . Últimos partidos de Serie A registrados: actividad ante Cagliari, Sassuolo y Udinese.

Los números de Che Adams en el Torino muestran una temporada productiva, con participación constante aunque no siempre como titular fijo. Sus 33 partidos y casi 1.900 minutos en la Serie A 2025 lo sostienen como una alternativa real de recambio ofensivo, mientras que los 6 goles y 2 asistencias reflejan una producción correcta dentro de un contexto de minutos repartidos.

El cierre de campaña fue especialmente valioso. El 24 de mayo de 2026, en el 2-2 ante la Juventus, ingresó por Duván Zapata a los 10 minutos del segundo tiempo y terminó marcando el empate. No fue un detalle menor: cerrar la temporada con un gol en un partido de ese calibre le dio un impulso claro antes de sumarse a Escocia.

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También aparece otro dato que ayuda a leer su momento. En sus últimos encuentros de liga tuvo actividad frente a Cagliari, Sassuolo y Udinese, señal de que llegó al tramo final con rodaje competitivo. Ese presente confirma a Adams como un delantero confiable, activo y con cierre positivo en la Serie A italiana.

El camino de Che Adams en la selección de Escocia

Eliminatorias UEFA 2025: 6 partidos , 5 titularidades y 2 goles .

, y . Último amistoso antes del Mundial: doblete en el 4-0 de Escocia sobre Bolivia del 6 de junio de 2026 .

doblete en el del . Sociedad ofensiva destacada: junto a Lawrence Shankland participó en los cuatro goles ante Bolivia.

junto a participó en los ante Bolivia. Asistencias en sus goles ante Bolivia: ambos tantos llegaron con pases de Ben Doak .

ambos tantos llegaron con pases de . Rivales del grupo tras ese amistoso: Haití, Marruecos y Brasil.

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El recorrido reciente de Adams con Escocia está bien respaldado por su actualidad y capacidad goleadora. En las Eliminatorias UEFA 2025 sumó 6 partidos, 5 titularidades y 2 goles, una base que ya lo mantenía dentro de la pelea ofensiva. Pero el gran golpe previo al torneo fue el amistoso ante Bolivia.

En ese 4-0 del 6 de junio de 2026, la dupla con Lawrence Shankland fue decisiva. Shankland abrió el marcador, asistió a Scott McTominay y luego Adams convirtió dos veces. Entre ambos participaron en los cuatro goles, una señal muy concreta de entendimiento en un momento en el que Escocia necesitaba respuestas ofensivas.

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Además, los dos tantos de Adams llegaron antes del descanso y fueron asistidos por Ben Doak. Ese detalle no solo habla de su capacidad para atacar el área, sino también de una selección que encontró conexiones rápidas y efectivas en la previa del torneo. Llega al Mundial con minutos frescos, impacto inmediato y una actuación reciente que lo puso en el centro de la escena.

¿Qué rol puede tener Che Adams con Escocia rumbo al Mundial 2026?

Che Adams llega en plena pelea por un lugar en el once inicial de Escocia. Después del 4-0 sobre Bolivia, el propio delantero dijo que esperaba haber asegurado su sitio para el debut ante Haití y describió jugar un Mundial como un sueño. La frase resume bien su momento: está ante la gran oportunidad de afirmarse en el escenario más alto.

Su lectura del amistoso también fue bastante clara. Explicó que en la cancha se vieron varias cosas trabajadas en los entrenamientos, elogió su conexión con Lawrence Shankland y remarcó que fue un placer jugar con él. Además, sostuvo que Escocia actuó con convicción y valentía, exactamente en la línea del mensaje que venía transmitiendo Steve Clarke.

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La discusión por la titularidad, de hecho, parece cada vez menos abierta. Después de que Escocia repitiera el 4-4-2 en los dos amistosos de preparación, el consenso general alrededor del equipo es que sería una sorpresa que Shankland y Adams no arrancaran juntos frente a Haití. No se trata solo de una intuición: el funcionamiento y la producción reciente empujan esa idea.

A eso se le suma un costado simbólico potente. Adams puede convertirse en el primer jugador negro en disputar un Mundial con la selección masculina de Escocia, una posibilidad que le da un peso extra a su presencia en la lista y a cada minuto que pueda sumar en el torneo. Su rol, entonces, no pasa solo por el gol: también representa una imagen fuerte del momento que vive este equipo.

Trayectoria reciente y datos de su carrera

Serie A 2024: 36 partidos , 30 titularidades , 9 goles y 3 asistencias .

, , y . Championship 2023: 40 partidos y 15 goles .

y . Premier League 2020: 36 partidos , 9 goles y 5 asistencias .

, y . Premier League 2021: 30 partidos , 7 goles y 3 asistencias .

, y . Premier League 2022: 28 partidos, 5 goles y 3 asistencias.

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Si bien no hace falta repasar la cronología completa de su carrera, los números recientes sí alcanzan para ordenar bien su recorrido competitivo. Che Adams aparece como un atacante con experiencia comprobada en Premier League, Championship, Serie A y también en competencias internacionales con Escocia.

Ese trayecto ayuda a entender por qué su nombre sigue siendo una opción seria en la selección. No llega al Mundial 2026 desde una explosión aislada, sino desde varios años de rodaje en ligas exigentes, con temporadas de producción sólida como los 15 goles en Championship 2023, los 9 goles en Serie A 2024 o su aporte sostenido en la Premier League.

Su impulso más actual, además, es difícil de ignorar. Cerró la temporada con su club marcándole a la Juventus y luego se sumó a la fecha FIFA para anotar un doblete ante Bolivia. Ese cierre reciente lo muestra en alza y explica por qué llega al Mundial con una lectura mucho más fuerte sobre su peso deportivo.

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Vida personal: qué se sabe fuera de la cancha

Che Adams mantiene un perfil público centrado casi por completo en su carrera deportiva. No hay demasiados detalles públicos sobre su pareja, familia o vida privada, así que su costado más visible sigue pasando por lo que hace con el Torino y con Escocia.

El ángulo humano más claro hoy está en sus propias palabras. Definió jugar un Mundial como un sueño, una frase simple pero potente para entender lo que representa esta cita de 2026. También forma parte de una Escocia que vuelve a una Copa del Mundo en un contexto de fuerte carga simbólica para el plantel.

Datos claves

29 años: la edad que tiene Che Adams en junio de 2026.

la edad que tiene en junio de 2026. Delantero del Torino y de la selección de Escocia.

Serie A 2025: 33 partidos , 19 titularidades , 6 goles y 2 asistencias .

, , y . 24 de mayo de 2026: marcó en el 2-2 ante la Juventus .

marcó en el . 6 de junio de 2026: firmó un doblete en el 4-0 sobre Bolivia .

firmó un en el . Mundial 2026: llega en carrera por la titularidad ante Haití y con la posibilidad de hacer historia como el primer jugador negro en jugar un Mundial con la selección masculina de Escocia.