Dónde ver EN VIVO inauguración de Estados Unidos del Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Katy Perry y LISA, cantante de BLACKPINK, liderarán la tercera ceremonia inaugural del Mundial 2026, previa al duelo entre EE.UU. y Paraguay.

El Mundial 2026 está marcando un precedente al convertirse en la primera Copa del Mundo con tres ceremonias de inauguración distribuidas entre sus países organizadores. Tras los eventos celebrados en Ciudad de México y Toronto, llegó el turno de Estados Unidos de sumarse a la fiesta mundialista.

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El espectáculo se realizará en el SoFi Stadium de Los Ángeles y contará con música, entretenimiento y figuras de talla internacional. Además, servirá como antesala del debut de la selección estadounidense frente a Paraguay.

La expectativa alrededor del evento es enorme, tanto por el debut de Estados Unidos como por el espectáculo preparado para la ocasión. La FIFA anunció una ceremonia de aproximadamente 90 minutos que incluirá presentaciones de artistas internacionales y una combinación de estilos musicales, además de la participación de un invitado especial de gran relevancia.

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¿Dónde ver EN VIVO la inauguración de Estados Unidos en el Mundial 2026?

En Perú, los hinchas podrán disfrutar de la ceremonia y del partido entre Estados Unidos y Paraguay mediante América TV, DSports/DGO y Paramount+, plataformas que ofrecerán la cobertura completa del evento.

Esta será la tercera inauguración del Mundial 2026, una edición sin precedentes que contará con tres ceremonias en tres países anfitriones. Con esta iniciativa, la FIFA busca destacar la dimensión de un torneo histórico que reúne a 48 selecciones entre México, Canadá y Estados Unidos.

¿A qué hora inicia la inauguración?

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Estados Unidos está programada para las 16:30 horas de Los Ángeles, es decir, 18:30 horas de Perú. El espectáculo se llevará a cabo como antesala del duelo entre Estados Unidos y Paraguay por la primera fecha del Grupo D.

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DATOS CLAVES

Estados Unidos cerrará el ciclo de aperturas del Mundial 2026 con su propia ceremonia de inauguración en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

El evento y el posterior partido ante Paraguay se transmitirán en Perú vía América TV, DSports/DGO y Paramount+.

El espectáculo durará aproximadamente 90 minutos e iniciará a las 18:30 horas de Perú como antesala del debut de la selección estadounidense en el Grupo D.