Ni Paolo Guerrero: Tiene 58 años, es delantero y encontró nuevo equipo

Por lo general los futbolistas llegan en promedio a retirarse del fútbol entre los 31 y 38 años de edad. Es una media que se da en la mayoría de casos, esto más que todo por el impacto que tiene el alto rendimiento en el cuerpo de los deportistas. Siendo muy pesado para algunos, que dejan el fútbol ya que consideran que no están al nivel para seguir entregándose a este deportes.

Pues en el caso de Kazuyoshi Miura no pasa lo mismo. Actualmente el japonés tiene 58 años de edad y sí, sigue jugando al fútbol de manera profesional. Siendo el jugador más veterano que se mantiene disputando torneos a pesar de los años. Eso sí, casi no tiene actividad y tan solo entra 2 o 3 minutos en los partidos. Pues no le da el físico para competir ante defensas más jóvenes que él.

Pese a la edad, el veterano delantero no piensa en retirarse del fútbol y ha decidido su nuevo equipo. Jugará en el Fukushima United de la tercera división de Japón. Club en el que ya ha estado en los últimos años, así que espera poder llegar a contribuir su experiencia a los jóvenes para que pueda llegar a rendir tan bien como él. Esto hace acordar un poco a Paolo Guerrero, quien sigue en actividad y haciendo goles.

A sus 42 años de edad el ‘Depredador’ seguirá su carrera como 9 en Alianza Lima. Club de sus amores con el cual está en deuda, esto debido a que no ha logrado ganar ni un solo título con ellos, por eso este 2026 va a ser tan importante para él. Esperando poder romper esa racha y quitarle la chance a Universitario de Deportes de lograr el Tetracampeonato.

Paolo Guerrero no podrá alcanzar a Kazuyoshi Miura

Pese a que Guerrero se ve bien jugando en estos momentos con Alianza Lima, el delantero no podrá alcanzar a Miura. Esto debido a que la temporada que viene será la última del goleador de la Selección Peruana. Ya decidió colgar los chimpunes, por lo que quiere hacerlo a lo grande y no sería de otra forma que saliendo campeón nuevamente.

“El 2026, definitivamente, es mi último año como futbolista. Ya tengo la decisión tomada con la familia. Espero jugar mi último año y terminar bien mi carrera“, fue lo que dijo el goleador en RPP.

Paolo Guerrero ha hecho una larga carrera alrededor del mundo, pero fue en Brasil en donde logró perfeccionarse como goleador. Desde su llegada al Corinthians las puertas del gol se le terminaron abriendo, conociéndolo como el 9 que hoy todos recuerdan.

Los clubes de Paolo Guerrero:

FB Bayern Múnich

Hamburgo

Corinthians

Flamengo

Internacional

Avai

Racing Club

LDU

César Vallejo

Alianza Lima

Datos Claves

El delantero Paolo Guerrero confirmó en RPP que se retirará del fútbol profesional en 2026.

El japonés Kazuyoshi Miura jugará en el Fukushima United de tercera división a sus 58 años.

