Problemas para FC Cajamarca: estas son las 2 bajas confirmadas para enfrentar a Universitario

Este domingo 1 de marzo, Universitario de Deportes será local ante FC Cajamarca por la quinta jornada del Torneo Apertura 2026, con la obligación de sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por los primeros lugares.

Por su parte, el equipo recientemente promovido a la Liga 1 no llega en las mejores condiciones, ya que sufrió la confirmación de dos ausencias importantes para su visita a la capital. ¿De qué jugadores se trata?

Estas son las 2 bajas confirmadas de FC Cajamarca

FC Cajamarca dio el golpe en la última fecha tras imponerse 3-1 ante Melgar y arrebatarle el invicto en el torneo. Además, tiene como principal carta ofensiva a Hernán Barcos, quien a sus casi 42 años lidera la tabla de goleadores con seis tantos, despertando la ilusión de la afición para lo que resta de la temporada. Para alivio de su entrenador, el ‘Pirata’ no figura entre las bajas confirmadas para este compromiso.

Sin embargo, el elenco cajamarquino no tendrá disponible a su arquero titular, Jonathan Medina, quien arrastra una lesión desde hace algunas semanas. Pero no sería la única ni la más determinante baja para el conjunto que dirige Carlos Silvestri.

Además, el equipo del ‘Pirata’ y compañía tampoco tendrá disponible a Pablo Lavandeira, ya que debe cumplir una fecha de suspensión y recién podrá reaparecer en la siguiente jornada.

Posible alineación de FC Cajamarca

Carlos Silvestri alista un once competitivo con la intención de, al menos, rescatar un empate frente a Universitario de Deportes en el estadio Monumental. Así saldría al campo de juego: Mosquera; Gallardo, Míguez, Almirón, Lagos; Orejuela, Rodas, Arley Rodríguez, Andrade, Meza; y Hernán Barcos.

