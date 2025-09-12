Es tendencia:
Partidos de hoy, viernes 12 de septiembre de 2025

Conoce la programación de los principales encuentros de fútbol en todo el mundo.

El argentino Echeverri verá acción con el Bayer Leverkusen.
Los fanáticos del fútbol de todo el mundo tienen este viernes una variada agenda para todos los gustos.

En Latinoamérica, las ligas de Argentina, Colombia, Perú, Chile y México serán protagonistas con partidos de alto voltaje que pueden definir posiciones en la tabla. A esto se suma la participación de equipos brasileños en la Copa Paulista y la continuidad de la Série B, mientras que en el Viejo Continente se destacan duelos con presencia de clubes históricos.

A continuación, la agenda completa con horarios adaptados a Argentina, Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos (Este) y España.

Fútbol Argentino – Liga Profesional (Clausura, Fecha 8)

  • Deportivo Riestra vs. Central Córdoba – 14:30 ARG | 12:30 COL/PER | 13:30 CHI | 13:30 EST | 19:30 ESP
  • Huracán vs. Vélez Sarsfield – 19:00 ARG | 17:00 COL/PER | 18:00 CHI | 18:00 EST | 00:00 ESP (13/9)
  • Racing Club vs. San Lorenzo – 19:00 ARG | 17:00 COL/PER | 18:00 CHI | 18:00 EST | 00:00 ESP (13/9)
  • Independiente Rivadavia vs. Lanús – 21:15 ARG | 19:15 COL/PER | 20:15 CHI | 20:15 EST | 02:15 ESP (13/9)
  • Newell’s Old Boys vs. Atlético Tucumán – 21:15 ARG | 19:15 COL/PER | 20:15 CHI | 20:15 EST | 02:15 ESP (13/9)

Torneo Federal A – Fecha 27

  • Juventud Antoniana vs. Independiente Chivilcoy – 22:00 ARG | 20:00 COL/PER | 21:00 CHI | 21:00 EST | 03:00 ESP (13/9)

Fútbol Colombiano – Liga BetPlay (Finalización, Fecha 11)

  • Junior vs. La Equidad – 21:30 ARG | 19:30 COL/PER | 20:30 CHI | 20:30 EST | 02:30 ESP (13/9)
(Águilas Doradas vs. Medellín fue aplazado.)

Fútbol Peruano – Liga 1 (Fecha 27)

  • UTC Cajamarca vs. Ayacucho FC – 15:00 ARG | 13:00 COL/PER | 14:00 CHI | 14:00 EST | 20:00 ESP
  • Sport Huancayo vs. Los Chankas – 17:15 ARG | 15:15 COL/PER | 16:15 CHI | 16:15 EST | 22:15 ESP

Fútbol Chileno – Primera División (Fecha 23)

  • Coquimbo Unido vs. Ñublense – 18:00 ARG | 16:00 COL/PER | 17:00 CHI | 17:00 EST | 23:00 ESP
  • Deportes Unión La Calera vs. Everton de Viña del Mar – 20:30 ARG | 18:30 COL/PER | 19:30 CHI | 19:30 EST | 01:30 ESP (13/9)

Fútbol Mexicano

Liga MX – Jornada 8

  • Necaxa vs. FC Juárez – 22:00 ARG | 20:00 COL/PER | 21:00 CHI | 21:00 EST | 04:00 ESP (13/9)
Liga de Expansión MX – Jornada 7

  • Correcaminos vs. Club Jala Brava – 22:00 ARG | 20:00 COL/PER | 21:00 CHI | 21:00 EST | 04:00 ESP (13/9)

Liga MX Femenil

  • Tigres UANL vs. Pumas UNAM – 15:00 ARG | 13:00 COL/PER | 14:00 CHI | 14:00 EST | 20:00 ESP
  • Toluca vs. Monterrey – 21:00 ARG | 19:00 COL/PER | 20:00 CHI | 20:00 EST | 02:00 ESP (13/9)

Fútbol Brasileño

Copa Paulista – Cuartos de final (Vuelta)

  • União São João vs. Primavera SP – 19:30 ARG | 17:30 COL/PER | 18:30 CHI | 18:30 EST | 00:30 ESP (13/9)
Brasileirão Série B – Fecha 26

  • Madrimspor vs. Criciúma – 19:00 ARG | 17:00 COL/PER | 18:00 CHI | 18:00 EST | 00:00 ESP (13/9)
  • Coritiba vs. Goiás – 21:30 ARG | 19:30 COL/PER | 20:30 CHI | 20:30 EST | 02:30 ESP (13/9)

Competiciones Europeas Relevantes

LaLiga (España)

  • Sevilla vs. Elche – 16:00 ARG | 14:00 COL/PER | 15:00 CHI | 15:00 EST | 21:00 ESP

Bundesliga (Alemania)

  • Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt – 15:30 ARG | 13:30 COL/PER | 14:30 CHI | 14:30 EST | 20:30 ESP
Ligue 1 (Francia)

  • Marsella vs. Lorient – 15:45 ARG | 13:45 COL/PER | 14:45 CHI | 14:45 EST | 20:45 ESP

Liga Portugal

  • Alverca Futebol vs. CD Tondela – 16:15 ARG | 14:15 COL/PER | 15:15 CHI | 15:15 EST | 21:15 ESP
  • Benfica vs. Santa Clara – 16:15 ARG | 14:15 COL/PER | 15:15 CHI | 15:15 EST | 21:15 ESP
