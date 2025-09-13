Es tendencia:
Partidos de hoy, sábado 13 de septiembre de 2025

La programación de los principales encuentros de fútbol este sábado 13 de septiembre.

Atlético Madrid, con el Cholo Simeone, va por el triunfo frente a Villarreal.
Este sábado 13 de septiembre será una jornada cargada de fútbol, con partidos que arrancan desde temprano y se extienden hasta la medianoche. En la Liga 1 se juegan encuentros claves que pueden mover la tabla, pero también hay acción en Colombia, Argentina, Chile, México y Brasil, además de duelos imperdibles en las ligas más fuertes de Europa.

Los hinchas tendrán que estar atentos para no perderse nada: hay clásicos, choques de candidatos y partidos que pueden marcar el rumbo de cada torneo. La pelota no se detiene y hoy el fútbol se vive a todo ritmo, tanto en Sudamérica como en el Viejo Continente.

Fútbol Argentino – Liga Profesional Clausura

  • Godoy Cruz vs Barracas Central – 14:30 (ARG), 12:30 (COL/PER), 13:30 (CHI/ET), 19:30 (ESP)
  • Independiente vs Banfield – 16:45 (ARG), 14:45 (COL/PER), 15:45 (CHI/ET), 21:45 (ESP)
  • Estudiantes vs River Plate – 19:00 (ARG), 17:00 (COL/PER), 18:00 (CHI/ET), 00:00 (ESP)
  • San Lorenzo vs Atlético Tucumán – 21:15 (ARG), 19:15 (COL/PER), 20:15 (CHI/ET), 02:15 (ESP)
Fútbol Colombiano – Liga BetPlay Finalización

  • Fortaleza CEIF vs América de Cali – 16:00 (COL/PER), 18:00 (ARG/CHI), 17:00 (ET), 23:00 (ESP)
  • Alianza vs Millonarios – 18:10 (COL/PER), 20:10 (ARG/CHI), 19:10 (ET), 01:10 (ESP)
  • Once Caldas vs Envigado – 20:20 (COL/PER), 22:20 (ARG/CHI), 21:20 (ET), 03:20 (ESP)
  • Atlético Nacional vs Bucaramanga – 22:30 (COL/PER), 00:30 (ARG/CHI), 23:30 (ET), 05:30 (ESP)

Fútbol Peruano – Liga 1

  • Sport Boys vs Comerciantes – 15:00 (PER/COL), 17:00 (ARG/CHI), 16:00 (ET), 22:00 (ESP)
  • Alianza Atlético vs Juan Pablo II College – 17:15 (PER/COL), 19:15 (ARG/CHI), 18:15 (ET), 00:15 (ESP)
  • Alianza Lima vs Deportivo G. – 21:00 (PER/COL), 23:00 (ARG/CHI), 22:00 (ET), 04:00 (ESP)

Fútbol Chileno – Primera División

  • Unión Española vs Audax Italiano – 12:30 (CHI/ARG), 10:30 (COL/PER), 11:30 (ET), 17:30 (ESP)
  • O’Higgins vs Palestino – 15:00 (CHI/ARG), 13:00 (COL/PER), 14:00 (ET), 20:00 (ESP)
  • Cobresal vs Huachipato – 17:30 (CHI/ARG), 15:30 (COL/PER), 16:30 (ET), 22:30 (ESP)
  • U. de Chile vs U. Católica – 20:00 (CHI/ARG), 18:00 (COL/PER), 19:00 (ET), 01:00 (ESP)
Fútbol Mexicano – Liga MX

  • Mazatlán vs Pumas UNAM – 20:00 (MEX/COL/PER), 22:00 (ARG/CHI), 21:00 (ET), 03:00 (ESP)
  • Pachuca vs Cruz Azul – 20:00 (MEX/COL/PER), 22:00 (ARG/CHI), 21:00 (ET), 03:00 (ESP)
  • Tigres UANL vs León – 22:00 (MEX/COL/PER), 00:00 (ARG/CHI), 23:00 (ET), 05:00 (ESP)
  • Atlas vs Santos Laguna – 22:00 (MEX/COL/PER), 00:00 (ARG/CHI), 23:00 (ET), 05:00 (ESP)

Liga de Brasil – Brasileirão

  • Fortaleza vs Gremio – 16:00 (BRA/ARG/CHI), 14:00 (COL/PER), 15:00 (ET), 21:00 (ESP)
  • Palmeiras vs Internacional – 18:30 (BRA/ARG/CHI), 16:30 (COL/PER), 17:30 (ET), 23:30 (ESP)
  • Fluminense vs Corinthians – 21:00 (BRA/ARG/CHI), 19:00 (COL/PER), 20:00 (ET), 02:00 (ESP)

Copa de Brasil – Série D

  • Náutico PE vs Guarani SP – 17:00 (BRA/ARG/CHI), 15:00 (COL/PER), 16:00 (ET), 22:00 (ESP)
  • Caxias RS vs São Bernardo SP – 19:30 (BRA/ARG/CHI), 17:30 (COL/PER), 18:30 (ET), 00:30 (ESP)
Competiciones Europeas destacadas

LaLiga

  • Getafe vs Real Oviedo – 09:00 (ARG), 07:00 (COL/PER), 08:00 (ET), 14:00 (ESP)
  • Real Sociedad vs Real Madrid – 11:15 (ARG), 09:15 (COL/PER), 10:15 (ET), 16:15 (ESP)
  • Athletic Club vs Villarreal – 13:30 (ARG), 11:30 (COL/PER), 12:30 (ET), 18:30 (ESP)
  • Atlético Madrid vs Alavés – 16:00 (ARG), 14:00 (COL/PER), 15:00 (ET), 21:00 (ESP)

Premier League

  • Arsenal vs Nottingham Forest – 08:30 (ARG), 06:30 (COL/PER), 07:30 (ET), 13:30 (ESP)
  • Bournemouth vs Brighton – 10:00 (ARG), 08:00 (COL/PER), 09:00 (ET), 15:00 (ESP)
  • Crystal Palace vs Everton – 11:00 (ARG), 09:00 (COL/PER), 10:00 (ET), 16:00 (ESP)
  • Fulham vs Newcastle – 11:00 (ARG), 09:00 (COL/PER), 10:00 (ET), 16:00 (ESP)
  • West Ham vs Tottenham – 13:30 (ARG), 11:30 (COL/PER), 12:30 (ET), 18:30 (ESP)
  • Brentford vs Chelsea – 16:00 (ARG), 14:00 (COL/PER), 15:00 (ET), 21:00 (ESP)

Serie A

  • Cagliari vs Parma – 10:00 (ARG), 08:00 (COL/PER), 09:00 (ET), 15:00 (ESP)
  • Fiorentina vs Napoli – 13:45 (ARG), 11:45 (COL/PER), 12:45 (ET), 18:45 (ESP)
  • Juventus vs Inter – 13:30 (ARG), 11:30 (COL/PER), 12:30 (ET), 18:30 (ESP)
Bundesliga – Jornada 3

  • Freiburg vs Mainz – 10:30 (ARG/CHI), 08:30 (COL/PER), 09:30 (ET), 15:30 (ESP)
  • RB Leipzig vs Stuttgart – 10:30 (ARG/CHI), 08:30 (COL/PER), 09:30 (ET), 15:30 (ESP)
  • Union Berlin vs Hoffenheim – 10:30 (ARG/CHI), 08:30 (COL/PER), 09:30 (ET), 15:30 (ESP)
  • Heidenheim vs Borussia Dortmund – 10:30 (ARG/CHI), 08:30 (COL/PER), 09:30 (ET), 15:30 (ESP)
  • Bayern Múnich vs Hamburgo – 13:30 (ARG/CHI), 11:30 (COL/PER), 12:30 (ET), 18:30 (ESP)

Ligue 1 – Jornada 4

  • Niza vs Nantes – 12:00 (ARG/CHI), 10:00 (COL/PER), 11:00 (ET), 17:00 (ESP)
  • AJ Auxerre vs Mónaco – 16:00 (ARG/CHI), 14:00 (COL/PER), 15:00 (ET), 21:00 (ESP)

Liga de Portugal – Jornada 5

  • Moreirense vs Rio Ave – 11:30 (ARG/CHI), 09:30 (COL/PER), 10:30 (ET), 16:30 (ESP)
  • Estoril vs AVS – 11:30 (ARG/CHI), 09:30 (COL/PER), 10:30 (ET), 16:30 (ESP)
  • FC Oporto vs Nacional – 14:00 (ARG/CHI), 12:00 (COL/PER), 13:00 (ET), 19:00 (ESP)
  • Famalicão vs Sporting CP – 16:30 (ARG/CHI), 14:30 (COL/PER), 15:30 (ET), 21:30 (ESP)
