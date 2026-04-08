Este miércoles 8 de abril se juegan varios partidos de la UEFA Champions League, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y hasta la Copa de Campeones de la Concacaf y la UEFA Europa League. A su vez, hay acción de algunas ligas y copas locales. Mira los duelos que se juegan hoy con horarios y dónde verlos.

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La UEFA Champions League sigue con sus partidos de cuartos de final. FC Barcelona y Atlético de Madrid protagonizan el duelo más importante del día, aunque el PSG vs. Liverpool también es relevante. En la previa a estos duelos, hay actividad de UEFA Europa League con un partido de previa interesante entre Sporting Braga y Real Betis.

Big stage, big night at Spotify Camp Nou. It’s time. pic.twitter.com/EYjVhHNzBl — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 7, 2026

A la tarde y a la noche del miércoles, la Copa Libertadores continúa con los partidos de la primera fecha de la fase de grupos. En el torneo más importante de Conmebol destacan las participaciones de Lanús, Flamengo, Cusco FC, Estudiantes de La Plata, Sporting Cristal, Cerro Porteño y Nacional, entre otros.

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En tanto, en la Copa Sudamericana también siguen los estrenos de grupo. River Plate debuta en Bolivia, mientras que también juegan Santos de Brasil, San Lorenzo de Almagro, Gremio de Porto Alegre, Olimpia de Paraguay y Atlético Mineiro.

Por último, para destacar que hay acción de la Copa de Campeones de la Concacaf con más partidos de cuartos de final. En tanto, hay partidos de Copa Argentina y la Serie A de Ecuador.

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Partidos HOY del miércoles 8 de abril

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

FC Barcelona vs. Atlético de Madrid | 14:00 horas | FOX Sports Argentina, ESPN Colombia, ESPN Premium Chile y Disney+ Premium.

| 14:00 horas | FOX Sports Argentina, ESPN Colombia, ESPN Premium Chile y Disney+ Premium. PSG vs. Liverpool | 14:00 horas | ESPN Argentina, ESPN Chile, ESPN 2 Colombia y Disney+ Premium.

UEFA EUROPA LEAGUE

Sporting Braga vs. Real Betis | 11:45 horas | ESPN 3, Claro Sports y Disney+ Premium.

COPA LIBERTADORES

Mirassol vs. Lanús | 17:00 horas | FOX Sports Argentina, ESPN 7 y Disney+ Premium.

| 17:00 horas | FOX Sports Argentina, ESPN 7 y Disney+ Premium. Coquimbo Unido vs. Nacional | 17:00 horas | FOX Sports 2 Argentina, ESPN Colombia, ESPN 5 Chile y Disney+ Premium.

| 17:00 horas | FOX Sports 2 Argentina, ESPN Colombia, ESPN 5 Chile y Disney+ Premium. Independiente Medellín vs. Estudiantes de La Plata | 19:00 horas | FOX Sports Argentina, ESPN 2 Colombia, ESPN 5 Chile y Disney+ Premium.

| 19:00 horas | FOX Sports Argentina, ESPN 2 Colombia, ESPN 5 Chile y Disney+ Premium. Cusco FC vs. Flamengo | 19:30 horas | FOX Sports 2 Argentina, ESPN 7 Sur y Disney+ Premium.

| 19:30 horas | FOX Sports 2 Argentina, ESPN 7 Sur y Disney+ Premium. Junior vs. Palmeiras | 19:30 horas | FOX Sports 3 Argentina, ESPN Premium Chile, ESPN Colombia y Disney+ Premium.

| 19:30 horas | FOX Sports 3 Argentina, ESPN Premium Chile, ESPN Colombia y Disney+ Premium. Sporting Cristal vs. Cerro Porteño | 21:00 horas | FOX Sports Argentina, ESPN 5 Chile, ESPN 2 Colombia y Disney+ Premium.

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COPA SUDAMERICANA

Deportivo Cuenca vs. Santos | 17:00 horas | DSports y DGO.

| 17:00 horas | DSports y DGO. Deportivo Riestra vs. Palestino | 17:00 horas | ESPN 3 Argentina, ESPN 2 Colombia, DSports Chile, DGO y Disney+ Premium.

| 17:00 horas | ESPN 3 Argentina, ESPN 2 Colombia, DSports Chile, DGO y Disney+ Premium. Deportivo Recoleta vs. San Lorenzo | 17:00 horas | ESPN Argentina, ESPN 5 Colombia, ESPN 2 Chile y Disney+ Premium.

| 17:00 horas | ESPN Argentina, ESPN 5 Colombia, ESPN 2 Chile y Disney+ Premium. Audax Italiano vs. Olimpia | 19:00 horas | ESPN 3 Argentina, ESPN 5 Colombia, ESPN Chile y Disney+ Premium.

| 19:00 horas | ESPN 3 Argentina, ESPN 5 Colombia, ESPN Chile y Disney+ Premium. Blooming vs. River Plate | 19:30 horas | DSports y DGO.

| 19:30 horas | DSports y DGO. Montevideo City Torque vs. Gremio | 19:30 horas | ESPN 2 Argentina, ESPN 3 Colombia y Chile y Disney+ Premium.

| 19:30 horas | ESPN 2 Argentina, ESPN 3 Colombia y Chile y Disney+ Premium. Academia Puerto Cabello vs. Atlético Mineiro | 21:00 horas | ESPN 3 Argentina, ESPN 5 Colombia, ESPN 2 Chile y Disney+ Premium.

COPA DE CAMPEONES DE LA CONCACAF

Tigres vs. Seattle Sounders | 20:00 horas | Disney+ Premium, FOX+, FOX One México y USA, FOX Sports 2 USA, TUDN USA, UniMás, Univision NOW y fuboTV.

| 20:00 horas | Disney+ Premium, FOX+, FOX One México y USA, FOX Sports 2 USA, TUDN USA, UniMás, Univision NOW y fuboTV. Toluca vs. Los Angeles Galaxy | 22:00 horas | Disney+ Premium, FOX México, FOX One México y USA, FOX Sports 1 USA, TUDN USA, UniMás, Univision NOW y fuboTV.

COPA ARGENTINA

Sarmiento vs. Tristán Suárez | 19:10 horas | TyC Sports Argentina, TyC Sports Internacional, TyC Play, Fanatiz y fuboTV.

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SERIE A DE ECUADOR

Universidad Católica vs. Emelec | 19:00 horas | Teleamazonas y Zapping.

*Los horarios de los partidos son de Lima, Perú.

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