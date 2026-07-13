Jovane Cabral llega a Porto Alegre para ser nuevo jugador de Gremio. Luego de su actuación en el Mundial 2026, jugará el Brasileirao y la Copa Sudamericana.

Gremio de Porto Alegre ha dado una sorpresa de mercado al contratar a un jugador de Cabo Verde para que dispute el Brasileirao y la Copa Sudamericana en el segundo semestre de este 2026. Se trata de Jovane Cabral, quien recientemente fue parte del seleccionado caboverdiano, que fue revelación en el Mundial 2026.

Publicidad

Dos partidos en la Copa del Mundo le alcanzaron a Jovane Cabral para llamar la atención de Gremio. Así, este delantero de Cabo Verde, de 28 años, llega en condición de agente libre y firmará contrato con el ‘Tricolor’ de Porto Alegre hasta diciembre de 2027. Se espera su llegada a Brasil en las próximas horas. Así, se convertirá en nuevo compañero de Erick Noriega, futbolista de la Selección Peruana.

“Es un jugador que estuvo en el Mundial, que juega tanto por la izquierda como por el centro y que se incorpora a un grupo profundamente comprometido con el trabajo y con su objetivo para la temporada. Creo que tiene la capacidad de encajar en nuestra plantilla”, dijo el entrenador Luis Castro en conferencia de prensa, adelantando su fichaje.

Cabral, marcando a Messi en el duelo Argentina vs. Cabo Verde por 16avos de final del Mundial (Getty Images).

Publicidad

Jovane Cabral, del fútbol luso y el Mundial 2026 a jugar el Brasileirao y la Copa Sudamericana

Antes del inicio del Mundial 2026, Cabral terminó su ciclo en el Estrela Amadora, de la Primera División de Portugal. Había llegado a mitad de 2024 a dicho equipo, proveniente del Sporting CP donde llegó a disputar poco más de 100 partidos y marcó 21 goles.

Sin embargo, en el Estrela Amadora, su rendimiento no fue el esperado. Disputó 53 partidos y sólo marcó 9 goles. Aún así, esto le permitió disputar la Copa del Mundo con Cabo Verde donde jugó 141 minutos en dos partidos: el debut ante España en fase de grupos y el último, de 16avos de final, ante Argentina.

Ahora, con su llegada a Gremio, Jovane Cabral espera ser una buena opción de ataque por el extremo izquierdo. El conjunto que dirige Luis Castro no está en buena posición en el Brasileirao: está en el 16º con 21 puntos (está uno por encima del último que desciende, Vasco da Gama). A su vez, el caboverdiano también podrá ser parte del plantel que juegue la Copa Sudamericana (jugará el Play-Off ante Bolívar).

Publicidad

A pocas horas de las semifinales, el código promocional vuelve a ser tendencia entre quienes buscan maximizar sus apuestas en esta etapa clave.

¿Jovane Cabral podrá jugar con Erick Noriega en Gremio?

Si bien será su nuevo compañero, Erick Noriega podría no compartir campo con Jovane Cabral. Según algunos reportes de insiders de Gremio, el peruano correría de atrás en la consideración para el puesto de volante central en la cabeza de Luis Castro.

Erick Noriega, futbolista de Gremio (Getty Images).

Publicidad

A su vez, el ‘Samurái’ podría ser negociado durante este mercado. Para el conjunto de Porto Alegre, ya no es un jugador intransferible y si hay una buena oferta por su fichaje, será negociado. De acuerdo a lo reportado por el periodista Gerson Cuba, hubo sondeos desde Europa, pero sin oferta formal.

DATOS CLAVE