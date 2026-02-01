Es tendencia:
Flamengo vs. Corinthians EN VIVO y GRATIS por la Supercopa de Brasil vía DirecTV, DSports y DGO

Se define el primer título del 2026 en Brasil. Flamengo y Corinthians se enfrentan en el Estadio Mané Garrincha de Brasilia por la Supercopa.

EQUIPOS AL CALENTAMIENTO

Flamengo y Corinthians ya están en el calentamiento para su partido este domingo.

LUCAS PAQUETÁ AL BANCO DE SUPLENTES

Lucas Paquetá tiene su primer partido con Flamengo y va al banco de los suplentes, por lo que podría ver minutos en el segundo tiempo. Estos serán los jugadores que serán opción desde el banquillo en ambos equipos:

FLAMENGO: Andrew, Emerson Royal, Danilo, Vitão, Ayrton Lucas, Nicolás de la Cruz, Evertton Araújo, Luiz Araújo, Lucas Paquetá, Everton Cebolinha, Samuel Lino y Bruno Henrique.

CORINTHIANS: Felipe Longo, André Ramalho, Cacá, Pedro Milans, Hugo, Matheus Pereira, Charles, Rodrigo Garro, Vitinho, Kaio César, Gui Negão y Pedro Raúl.

ALINEACIONES OFICIALES DE FLAMENGO Y CORINTHIANS

FLAMENGO: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian De Arrascaeta (capitán); Gonzalo Plata, Jorge Carrascal y Pedro. DT: Filipe Luis.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Mateuzinho, Gustavo Henrique (capitán), Gabriel Paulista, Matheus Bidu; Raniele, André; André Carrillo, Breno Bidón; Memphis y Yuri Alberto. DT: Dorival Júnior.

VIRUS COMPLICÓ A CORINTHIANS

Según confirmó Dorival Júnior antes del partido ante Flamengo, varios jugadores y parte del cuerpo técnico tuvieron una infección viral que complicó su viaje a Brasilia. "26 miembros, entre personal y jugadores, sufrieron una infección viral muy fuerte", dijo. De hecho, cuatro jugadores no pudieron realizar el último entrenamiento con vistas a la Supercopa de Brasil. Aún así, todos están a disposición para el encuentro.

LUCAS PAQUETÁ, LA ESTRELLA DE LOS FICHAJES ENTRE FLAMENGO Y CORINTHIANS

Sin dudas, entre los fichajes más destacados entre Flamengo, Corinthians y hasta todo el fútbol brasileño, hay que destacar a Lucas Paquetá. El 'Mengão' pagó 42 millones de euros al West Ham por su llegada. Además, el conjunto rojo y negro sumó al defensor Vitão en 12 millones de dólares y al arquero Andrew, por quien pagaron alrededor de 1.7 millones de dólares.

Por su parte, el 'Timão' hizo un mercado más austero y sin mucho gasto debido a las grandes deudas que tiene hoy por hoy. Así, han llegado libres el defensor Gabriel Paulista y el lateral Pedro Milans. Mientras que han llegado a préstamo el volante Matheus Pereira y el extremo Kaio César.

FLAMENGO Y CORINTHIANS NO DEBUTARON BIEN EN EL BRASILEIRAO

En sus respectivos estrenos en el Brasileirao Serie A 2026, ambos equipos perdieron en la primera fecha disputada hace algunos días. Flamengo cayó 2-1 ante São Paulo, mientras que Corinthians también perdió por 2-1, pero ante Bahía.

Tampoco tienen un buen andar en los estaduales. Flamengo está momentáneamente afuera de la clasificación a cuartos de final, ya que está quinto en el Grupo B y debe terminar, como mínimo, en la cuarta posición. Por su parte, Corinthians, si bien está clasificando a la instancia de los ocho mejores, está sexto.

SE DEFINE AL MEJOR EQUIPO DE LA TEMPORADA EN BRASIL

Flamengo y el Corinthians de André Carrillo se enfrentan este domingo en la definición de la Supercopa de Brasil en el Mané Garrincha de Brasilia. El ganador se quedará con el trofeo de 'súper' campeón de la temporada 2025.

Por Hugo Avalos

Flamengo se enfrenta al Corinthians de André Carrillo por la Supercopa de Brasil.
© Composición Bolavip - Gemini IAFlamengo se enfrenta al Corinthians de André Carrillo por la Supercopa de Brasil.

Flamengo y Corinthians, con la presencia del peruano André Carrillo, se enfrentan este domingo 1 de febrero por la Supercopa de Brasil. Ambos equipos buscan su primer título en este 2026 en un partido único, que se disputa en el Estadio Mané Garrincha de Brasilia desde las 16:00 horas local (14:00 horas Lima).

La Supercopa de Brasil se disputa para conocer al mejor equipo de la temporada 2025. Flamengo fue el ganador del Brasileirão por encima de Palmeiras, mientras que Corinthians levantó la Copa de Brasil en la definición ante Vasco da Gama.

El ‘Mengão’ fue el último campeón de esta Supercopa, en 2025, venciendo 3-1 a Botafogo. Va por su cuarta conquista, ya que también levantó este trofeo en 2020 y 2021. Por su parte, el ‘Timão’ busca su segunda consagración tras la lograda en 1991 (venció a Flamengo por 1-0).

¿Dónde ver EN VIVO Flamengo vs. Corinthians por la Supercopa de Brasil?

Flamengo vs. Corinthians, por la Supercopa de Brasil, tiene transmisión en vivo por la pantalla de DSports y en la plataforma DGO para Sudamérica con excepción de Brasil. En ese país, se puede ver por SporTV, Premiere, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, y Vivo Play.

En tanto, en México, va por ESPN 2 México y Disney+ Premium México. Mientras que en los Estados Unidos cuenta con transmisión de FOX Deportes, FOX One, Foxsports.com, FOX Sports App, Premiere y fuboTV.

Las alineaciones confirmadas de Flamengo vs. Corinthians

FLAMENGO: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian De Arrascaeta (capitán); Gonzalo Plata, Jorge Carrascal y Pedro. DT: Filipe Luis.

Banco de suplentes del ‘Mengão’: Andrew, Emerson Royal, Danilo, Vitão, Ayrton Lucas, Nicolás de la Cruz, Evertton Araújo, Luiz Araújo, Lucas Paquetá, Everton Cebolinha, Samuel Lino y Bruno Henrique.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Mateuzinho, Gustavo Henrique (capitán), Gabriel Paulista, Matheus Bidu; Raniele, André; André Carrillo, Breno Bidón; Memphis y Yuri Alberto. DT: Dorival Júnior.

Banco de suplentes del ‘Timão’: Felipe Longo, André Ramalho, Cacá, Pedro Milans, Hugo, Matheus Pereira, Charles, Rodrigo Garro, Vitinho, Kaio César, Gui Negão y Pedro Raúl.

