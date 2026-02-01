Flamengo vs. Corinthians EN VIVO y GRATIS por la Supercopa de Brasil vía DirecTV, DSports y DGO

Flamengo y Corinthians, con la presencia del peruano André Carrillo, se enfrentan este domingo 1 de febrero por la Supercopa de Brasil. Ambos equipos buscan su primer título en este 2026 en un partido único, que se disputa en el Estadio Mané Garrincha de Brasilia desde las 16:00 horas local (14:00 horas Lima).
La Supercopa de Brasil se disputa para conocer al mejor equipo de la temporada 2025. Flamengo fue el ganador del Brasileirão por encima de Palmeiras, mientras que Corinthians levantó la Copa de Brasil en la definición ante Vasco da Gama.
El ‘Mengão’ fue el último campeón de esta Supercopa, en 2025, venciendo 3-1 a Botafogo. Va por su cuarta conquista, ya que también levantó este trofeo en 2020 y 2021. Por su parte, el ‘Timão’ busca su segunda consagración tras la lograda en 1991 (venció a Flamengo por 1-0).
¿Dónde ver EN VIVO Flamengo vs. Corinthians por la Supercopa de Brasil?
Flamengo vs. Corinthians, por la Supercopa de Brasil, tiene transmisión en vivo por la pantalla de DSports y en la plataforma DGO para Sudamérica con excepción de Brasil. En ese país, se puede ver por SporTV, Premiere, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, y Vivo Play.
En tanto, en México, va por ESPN 2 México y Disney+ Premium México. Mientras que en los Estados Unidos cuenta con transmisión de FOX Deportes, FOX One, Foxsports.com, FOX Sports App, Premiere y fuboTV.
Las alineaciones confirmadas de Flamengo vs. Corinthians
FLAMENGO: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian De Arrascaeta (capitán); Gonzalo Plata, Jorge Carrascal y Pedro. DT: Filipe Luis.
Banco de suplentes del ‘Mengão’: Andrew, Emerson Royal, Danilo, Vitão, Ayrton Lucas, Nicolás de la Cruz, Evertton Araújo, Luiz Araújo, Lucas Paquetá, Everton Cebolinha, Samuel Lino y Bruno Henrique.
CORINTHIANS: Hugo Souza; Mateuzinho, Gustavo Henrique (capitán), Gabriel Paulista, Matheus Bidu; Raniele, André; André Carrillo, Breno Bidón; Memphis y Yuri Alberto. DT: Dorival Júnior.
Banco de suplentes del ‘Timão’: Felipe Longo, André Ramalho, Cacá, Pedro Milans, Hugo, Matheus Pereira, Charles, Rodrigo Garro, Vitinho, Kaio César, Gui Negão y Pedro Raúl.