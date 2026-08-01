¿Juega Cristiano Ronaldo? Dónde ver EN VIVO Estrela vs. Al Nassr: hora, alineaciones confirmadas, TV y streaming online

Al Nassr juega ante Estrela da Amadora un nuevo amistoso internacional. Sin Cristiano Ronaldo aún, el equipo de Ange Postecoglou continúa su pretemporada. Conoce los detalles.

El duelo entre Estrela da Amadora y Al Nassr se juega este sábado 1 de agosto desde las 12:00 horas (de Lima, Perú) en el Estádio José Gomes, como parte de la primera edición del Troféu Cidade da Amadora. Cristiano Ronaldo, estrella lusa del conjunto saudí, no estará presente en la alineación.

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Cristiano Ronaldo viene de disputar el Mundial 2026 con Portugal y aún no se incorpora a la pretemporada del Al Nassr, que comenzó el 19 de julio en Lisboa. Por lo cual, su presencia está descartada para este nuevo amistoso del conjunto saudí.

¿Dónde ver EN VIVO Estrela vs Al Nassr?

El partido amistoso entre Estrela da Amadora y Al Nassr, que se juega en el Estádio José Gomes, no tiene transmisión por TV ni streaming online para Latinoamérica. En Portugal se puede ver por Sport TV y en Arabia Saudita por STC TV.

¿A qué hora se juega Estrela vs Al Nassr?

Estrela da Amadora vs Al Nassr, partido amistoso que se juega este sábado 1 de agosto, tiene los siguientes horarios de inicio:

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Perú, Colombia y Ecuador: 12:00 p. m.

12:00 p. m. México (Ciudad de México): 11:00 a. m.

11:00 a. m. Chile: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Argentina: 2:00 p. m.

2:00 p. m. Portugal: 6:00 p. m.

6:00 p. m. España: 7:00 p. m.

Alineaciones confirmadas para Estrela vs Al Nassr

ESTRELA: Léo Linck; Max Scholze, Luan Patrick, Bernardo Schappo, Rafa Soares; Eddy Doué, Santiago Serra; Abraham Marcus, Lovro Zvonarek, Ianis Stoica; y Leandro Antonetti. DT: Pepa.

Léo Linck; Max Scholze, Luan Patrick, Bernardo Schappo, Rafa Soares; Eddy Doué, Santiago Serra; Abraham Marcus, Lovro Zvonarek, Ianis Stoica; y Leandro Antonetti. DT: Pepa. AL NASSR: Bento; Salem Al Najdi, Mohamed Somakan, Nader Al Sharari, Saad Al Nasser; Ali Al Hassan, Sami Al Najei, Ángelo, Saad Haqawi; Abdulrahman Sufyani y Mohammed Marran. DT: Ange Postecoglou.

DATOS CLAVE

Cristiano Ronaldo no jugará con Al Nassr tras disputar el Mundial 2026.

no jugará con Al Nassr tras disputar el Mundial 2026. Estrela vs Al Nassr se juega este sábado 1 de agosto a las 12:00.

se juega este sábado 1 de agosto a las 12:00. Sport TV y STC TV emitirán el partido, sin transmisión para Latinoamérica.