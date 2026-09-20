San Lorenzo vs. Boca Juniors: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO por TV y streaming online?

San Lorenzo recibe a Boca este domingo 20 de septiembre por la Primera División de Argentina. Conoce horario, opciones de TV y streaming online y más detalles de este clásico.

San Lorenzo y Boca Juniors se enfrentan hoy, domingo 20 de septiembre de 2026, en el Estadio Pedro Bidegain de Buenos Aires, por el Group Clausura, Group A de la Primera División de Argentina. El partido comienza a las 14:45 horas local (y a las 12:45 horas en Perú) y tiene el arbitraje de Nazareno Arasa con Hernán Mastrángelo en el VAR.

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El ‘Ciclón’ llega a este clásico después de empatar 1-1 con Independiente y arrastra un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Rubén Darío Insúa remarcó en la previa que su equipo todavía debe elevar su competitividad y también señaló que este cruce entre dos grandes tiene un valor adicional.

El ‘Xeneize’, por su parte, viene de igualar 1-1 con São Paulo, pero aseguró la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana. Suma tres victorias y dos empates en sus cinco encuentros más recientes. Rodolfo Arruabarrena dejó claro tras el duelo ante el conjunto brasileño que el foco del equipo pasó enseguida a la visita ante San Lorenzo.

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El antecedente más reciente registrado entre ambos fue el empate 1-1 del 11 de marzo de 2026 por la Primera División de Argentina, otro clásico del calendario argentino.

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¿A qué hora se juega San Lorenzo vs. Boca Juniors?

San Lorenzo vs. Boca Juniors se juega hoy, domingo 20 de septiembre de 2026, por la Primera División de Argentina. Estos son los horarios del partido en cada país:

10:45 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

| Estados Unidos (Hora del Pacífico) 11:45 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

| México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras 12:45 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

| Colombia, Ecuador, Panamá y Perú 13:45 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

| Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este) 14:45 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

| Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 19:45 | España

¿Dónde ver EN VIVO San Lorenzo vs. Boca Juniors?

El partido entre San Lorenzo y Boca Juniors, que se disputa en el Estadio Pedro Bidegain de Buenos Aires, cuenta con estas opciones de transmisión por TV y streaming online:

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Argentina: TNT Sports Argentina y Max Argentina

y Perú, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela: ESPN y Disney+ Premium

y Paraguay y Uruguay: ESPN

Brasil: ESPN 3 y Disney+ Premium

y México: Disney+ Premium México

Estados Unidos: Fanatiz , fuboTV , TyC Sports Internacional y ViX

, , y España: Movistar+ y Movistar Liga de Campeones

DATOS CLAVE