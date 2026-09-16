El duro cruce entre el DT de Al Nassr y un periodista saudí: “Cristiano Ronaldo no hizo nada en 3 partidos”

Tras la derrota 4-0 ante Al Ain, un periodista cuestionó las actuaciones de CR7 y Ange Postecoglou le salió al cruce. "Puedes criticarme a mí, no a los jugadores", le dijo.

Al Nassr sufrió una dura goleada en su debut en la AFC Champions League Elite. Perdió 4-0 ante Al Ain en una actuación, que fue muy cuestionada por todo el periodismo saudí. A tal punto llegaron las críticas que hasta Cristiano Ronaldo no se salvó de ellas. En la conferencia de prensa posterior al partido, el entrenador del conjunto de Riyadh, Ange Postecoglou, tuvo que defenderlo a él y a sus compañeros de las duras palabras de los periodistas.

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Uno de los momentos de mayor tensión se dio sobre el cierre de la conferencia de prensa del entrenador greco-australiano. Un periodista saudí, Meshal Al-Baqami, lo criticó fuertemente diciendo que el equipo “no tiene carácter ni identidad” y hasta lo acusó de no haberse preparado correctamente durante la pretemporada y que no tiene fichajes internacionales.

“Dices que no nos preparamos bien, pero estuviste ahí, así que… no estás diciendo la verdad. Sé honesto. Tienes razón, ¿de acuerdo? Como dije, es mi responsabilidad. Quizás no he hecho bien mi trabajo, y eso está bien“, empezó con su defensa el entrenador.

Luego de ello, este comunicador apuntó directamente contra Cristiano Ronaldo. Aseguró que el equipo tuvo un “fútbol hermoso” cuando no jugó, pero cuando sí estuvo en cancha “no benefició al equipo, especialmente desde el inicio de los partidos”.

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“Mira, Cristiano ya ha marcado tres goles; tuvo una preparación limitada. Esto no se trata de los jugadores, ¿sí? Los jugadores están dándolo todo, son jugadores de primer nivel y tienen un gran carácter. La responsabilidad es mía. Pero no deberías decir eso sobre alguien que sigue siendo un ejemplo para todos, y deberías tener cuidado al decir cosas así de personas que han construido una carrera haciendo todos los sacrificios posibles para seguir jugando“, respondió.

La discusión continuó. “No hablamos del pasado, hablamos del presente que tenemos enfrente…” Ante esta frase del periodista, Postecoglou lo paró en seco. “¿Acaso no marcó en tres partidos? ¿No tuvo oportunidades de gol hoy?”, le dijo. “En los últimos tres partidos no hizo nada“, aseguró el periodista. “¿No hizo nada? Bueno, entonces debes estar viendo un partido diferente al que veo yo“, siguió el DT de Al Nassr. Así le puso punto final a la rueda de prensa.

🚨🎥 Full transcription of Ange Postecoglou's heated conversation with a journalism in an interview after Al Nassr's loss to Al Ain.



🗣 Journalist:



“The poor performance under Mr Ange’s management showed a lack of character and identity in the team. He played with five… — The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) September 15, 2026

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Cristiano Ronaldo se toma un descanso antes de la fecha FIFA

Según informan desde Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo se encuentra en España donde se tomará unos días de descanso antes de regresar a Portugal para ser parte de la selección lusa para los partidos de la UEFA Nations League, que se jugarán en la fecha FIFA de septiembre/octubre.

Según A Bola, CR7 formará parte de la lista de convocados de la Selección de Portugal. Esto confirmaría su continuidad en su combinado nacional, pese a que todo apunta a su adiós para la Eurocopa de 2028.

DATOS CLAVE

Al Nassr perdió 4-0 ante Al Ain en la AFC Champions League Elite.

ante Al Ain en la AFC Champions League Elite. Ange Postecoglou defendió a Cristiano Ronaldo tras las críticas del periodismo.

defendió a Cristiano Ronaldo tras las críticas del periodismo. Cristiano Ronaldo descansa en España previo a jugar la UEFA Nations League.