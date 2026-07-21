Ex Alianza Lima podría reemplazar a una de las figuras del Mundial 2026

Dejó Alianza Lima hace poco y ahora estaría cerca de importante equipo. Sería dirigido por Néstor Gorosito.

Guillermo Viscarra se fue de Alianza Lima en busca de nuevos retos y parece que ya encontró el que estaba buscando. El arquero boliviano estaría cerca de jugar en Argentina. Lo curioso que estaría llegando a un equipo para reemplazar a una de las figuras del Mundial 2026.

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San Lorenzo está a punto de perder a Orlando Gil. El portero paraguayo es buscado por varios equipos de Europa tras su participación con la Selección de Paraguay. Así que está muy cerca de probar suerte en el ‘Viejo Continente’ y ahí ‘Billy’ es donde entra a tener una oportunidad en Argentina.

Néstor Gorosito justo es el entrenador que está a cargo del ‘Ciclón’. Esto lo deja en una gran posición para que pueda llegar, pues ya trabajaron juntos el año pasado en Alianza Lima. Ahora falta que se pueda dar una propuesta formal para que se concrete, por el momento solo está en lista.

Guillermo Viscarra festejando arrodillado (Foto: Getty).

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¿Por qué Guillermo Viscarra dejó Alianza Lima?

La partida de Viscarra de Alianza Lima básicamente radica en la falta de minutos que estaba teniendo. Alejandro Duarte aprovechó su oportunidad y se terminó quedando con el puesto de titular. Justamente con él en el arco logran ganar el Torneo Apertura.

Aparte el cupo de extranjero habría sido un punto importante para que tanto ‘Billy’ como la directiva lleguen a un acuerdo rápido. Haciéndose pública su salida tan solo unos días atrás. Ahora el golero busca nuevos retos y parece ser que Argentina está en la mira.

Guillermo Viscarra con la indumentaria de Alianza Lima (Foto: Alianza Lima).

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Los números de Guillermo Viscarra en Alianza Lima

Llegando a Matute el pasado año 2025, el golero de 33 años de edad disputó 51 partidos con la camiseta ‘blanquiazul’, le hicieron 52 goles y tuvo 17 porterías a cero; todo esto lo logró en 4590 minutos en cancha.

Con estos números, Alianza se convierte en el segundo equipo en el que más atajó el nacido en Santa Cruz de la Sierra. Solo quedando por debajo de The Strongest.

Datos Claves

Guillermo Viscarra atajó en 51 partidos y logró 17 vallas invictas con Alianza Lima.

atajó en 51 partidos y logró 17 vallas invictas con Alianza Lima. San Lorenzo , dirigido por Néstor Gorosito, busca al boliviano para reemplazar a Orlando Gil.

, dirigido por Néstor Gorosito, busca al boliviano para reemplazar a Orlando Gil. Alejandro Duarte le arrebató la titularidad en Alianza Lima, motivando la salida del portero.