El defensa de Alianza Lima y Selección Peruana estaría siendo visto desde el extranjero. Renzo Garcés podría emigrar, a un cuadro muy grande.

El gran momento futbolístico de Renzo Garcés en Alianza Lima y la selección peruana no pasa desapercibido en el continente. Su liderazgo en la Liga 1 ha despertado el interés real de San Lorenzo de Almagro, un gigante del fútbol argentino y campeón de la Copa Libertadores.

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Según informó el diario Líbero, el cuadro de Boedo ya realizó los primeros sondeos para conocer la situación actual del defensor nacional. El seguimiento al zaguero blanquiazul comenzó durante su participación en el torneo continental, donde consolidó su madurez deportiva.

Renzo Garcés saldría hacia San Lorenzo de Almagro. (Foto: X).

El pilar del Alianza Lima campeón

Garcés se ha convertido en una pieza indiscutible y uno de los capitanes del plantel íntimo en la presente temporada. Bajo su liderazgo en la zaga central, el equipo de La Victoria se coronó campeón del Torneo Apertura, mostrando una solidez defensiva envidiable.

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Además de su seguridad atrás, el defensor ha desarrollado una sorprendente faceta goleadora en la Liga 1. El zaguero registra cinco anotaciones en el año, consolidándose como el segundo máximo anotador de su escuadra, justo por detrás de Eryc Castillo.

Consolidación y goles en la Selección Peruana

Este rendimiento de primer nivel lo llevó a ganarse un lugar fijo en las convocatorias recientes de la selección peruana. Garcés ratificó su gran momento vistiendo la camiseta de la “Bicolor” en la última fecha FIFA.

El defensor fue titular y anotó un gol clave de cabeza en la victoria por 2-1 frente a Haití. Posteriormente, sumó valiosa experiencia internacional al disputar los 90 minutos en el exigente encuentro amistoso ante España, consolidando su vitrina en el mercado extranjero.

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Contrato a largo plazo hecho por Alianza Lima

A pesar del fuerte interés desde Argentina, la salida del zaguero no será una tarea sencilla para el “Ciclón”. El futbolista tiene un contrato vigente con Alianza Lima hasta finales de 2028, lo que obligará a una negociación directa entre clubes.

Por el momento, la aproximación se mantiene como un seguimiento firme y una solicitud de referencias sobre su entorno. Sin embargo, una oferta económica importante en las próximas semanas podría forzar a la directiva íntima a evaluar su traspaso.

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