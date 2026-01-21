EN VIVO y GRATIS Santa Fe vs. Junior por la final de la Superliga 2026 Vía Win+

Se viene una emocionante definición por la Superliga 2026 en Colombia. En este caso, se enfrentan Independiente Santa Fe contra Junior en un juego de alto impacto. Este compromiso dará inicio desde las 19:30 horas de Perú y Colombia, el escenario será el Estadio El Campín en Bogota.

Hay que recordar que este es el juego de vuelta. En el anterior partido se dio un empate 1-1. En este juego los autores de las conquistas fueron Hugo Rodallega y Teófilo Gutiérrez. Ahora se viene una definición en donde el marcador está empatado para ambas escuadras. Así que todo se espera que se pueda llegar a definir en los 90 minutos.

En este caso, hay que tener en cuenta que el equipo que levantará el título será el que tenga más goles a favor. Por lo tanto, si es que cualquiera gana por 1 o más tantos, será automáticamente el campeón de este certamen. Pero en caso de que se de un empate, entonces todo se definirá por la vía de los penales.