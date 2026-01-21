Es tendencia:
Superliga Colombiana

EN VIVO y GRATIS Santa Fe vs. Junior por la final de la Superliga 2026 Vía Win+

Santa Fe se enfrenta ante Junior por la final de la Superliga de Colombia en un emocionante partido este miércoles 21 de enero.

Por Bruno Castro

Independiente Santa Fe vs. Junior.
© GeminiIndependiente Santa Fe vs. Junior.

Se viene una emocionante definición por la Superliga 2026 en Colombia. En este caso, se enfrentan Independiente Santa Fe contra Junior en un juego de alto impacto. Este compromiso dará inicio desde las 19:30 horas de Perú y Colombia, el escenario será el Estadio El Campín en Bogota.

Hay que recordar que este es el juego de vuelta. En el anterior partido se dio un empate 1-1. En este juego los autores de las conquistas fueron Hugo Rodallega y Teófilo Gutiérrez. Ahora se viene una definición en donde el marcador está empatado para ambas escuadras. Así que todo se espera que se pueda llegar a definir en los 90 minutos.

En este caso, hay que tener en cuenta que el equipo que levantará el título será el que tenga más goles a favor. Por lo tanto, si es que cualquiera gana por 1 o más tantos, será automáticamente el campeón de este certamen. Pero en caso de que se de un empate, entonces todo se definirá por la vía de los penales.

¡El camerino de Junior!

El cuadro de Junior ya está más que listo para esta final.

Imagen

¡Once de Santa Fe!

El conjunto de Independiente de Santa Fe sale con este 11: Andrés Marmolejo; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Victor Moreno, Christian Mafla; Yilmar Velásquez, Ewil Murillo, Daniel Torres, Luis Palacios, Omar Frasica; Hugo Rodallega.

Imagen

¡El once de Junior!

El cuadro de Junior sale de la siguiente forma: Mauro Silveira; Yeison Suárez, Daniel Rivera, Jermien, Peña, Edwin Herrera; Jhomier Guerrero, Guillermo Celis, Juan Ríos, Yimmi Chara, Joel Canchimbo; Guillermo Paiva.

Imagen

¡La llegada de Santa Fe!

El plantel de Independiente ya se encuentra en El Campín.

Imagen

¡Los convocados de Santa Fe!

Independiente de Santa Fe tendrá a estos elegidos para este partidazo.

Imagen
¡Convocados de Junior!

Estos son los elegidos de Junior para esta importante final.

Imagen

¡Bienvenidos al Santa Fe vs. Junior!

Buenas tardes amigos de Bolavip Perú, acá comenzamos con el minuto a minuto del Santa Fe vs. Junior  por la final de la Superliga 2026.

