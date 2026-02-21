Con Cristiano Ronaldo, alineaciones para Al Nassr vs Al Hazm por la Saudi Pro League 2025-26

Al Nassr se enfrenta a Al Hazm este sábado 21 de febrero desde las 22:00 horas local (14:00 horas en Lima, Perú) por la jornada 23 de la Saudi Pro League 2025-26. Luego de su ausencia por la Copa AFC 2025-26, Cristiano Ronaldo vuelve a jugar como titular en su equipo, en busca del liderazgo del certamen.

La Saudi Pro League 2025-26 está muy apretada arriba. Al Hilal es líder con 53 puntos y tiene que jugar el Clásico ante Al Ittihad (37). Al Ahli ya ganó en esta jornada (4-1 a Al Najma) y también está en lo más alto (53). En tanto, Al Nassr, que tiene 52 unidades, se ve obligado a ganar ante Al Hazm (24).

Para ello, vuelve al once titular Cristiano Ronaldo en Al Nassr. Luego de guardar a la mayoría de sus figuras ante FK Arkadag (victoria 1-0 y clasificación) por la Copa AFC, el entrenador Jorge Jesús pone lo mejor que tiene a disposición. Así, además del portugués, retornan a la alineación Kingsley Coman, João Félix y Sadio Mané, entre otros.

En tanto, en Al Hazm, que está en el duodécimo lugar en la tabla de posiciones, viene de vencer 2-1 a Al Okhdood en la jornada anterior. Por eso, el entrenador Jalel Kadri no haría demasiadas modificaciones. Buscarán dar el gran batacazo de la jornada en la Saudi Pro League.

Las alineaciones para Al Nassr vs. Al Hazm

AL NASSR: Bento; Sultan Al Ghanam, Mohamed Simakan, Abdulelah Al Amri, Nawaf Boushal; Marcelo Brozovic, Ángelo; Kingsley Coman, João Félix, Sadio Mané; y Cristiano Ronaldo. DT: Jorge Jesús.

AL HAZM: Ibrahim Zaied; Saud Al Rashid, Sultan Tunkar, Abdulrahman Al Dakheel, Ahmed Al Shamrani; Loreintz Rosier; Abdulaziz Al Dwehe, Aboubacar Bah, Youssouf Oumarou, Fabio Martins; y Omar Al Somah. DT: Jalel Kadri.

¿Dónde ver en vivo Al Nassr vs. Al Hazm?

Al Nassr vs. Al Hazm no cuenta con transmisión para Sudamérica, con excepción de Brasil, que se puede ver en vivo por SporTV, Band Sports, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Canal GOAT, Sky+ y Vivo Play. En tanto, en México va por FOX One y en Estados Unidos por su propio FOX One, FOX Soccer Plus y fuboTV.

