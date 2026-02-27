Es tendencia:
Deportivo Garcilaso vs. Cienciano EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Apertura 2026 Vía L1 MAX: minuto a minuto

Deportivo Garcilaso y Cienciano se enfrentan en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Sigue el minuto a minuto del 'Clásico Cusqueño'.

¡Los convocados de Cienciano!

Horacio Melgarejo dispondrá de los siguientes jugadores para enfrentar esta noche a Deportivo Garcilaso.

Image
¡Bienvenidos a la cobertura del Deportivo Garcilaso vs. Cienciano!

Deportivo Garcilaso y Cienciano se enfrentan esta noche en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. A continuación, vivirás todas las emociones e incidencias del 'Clásico Cusqueño'.

Image

Por Renato Pérez

Deportivo Garcilaso vs. Cienciano por el Torneo Apertura 2026.
© Liga1 Te Apuesto.Deportivo Garcilaso vs. Cienciano por el Torneo Apertura 2026.

Deportivo Garcilaso y Cienciano se enfrentan esta noche en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. En el marco de la fecha 5 del Torneo Apertura 2026, el ‘Clásico Cusqueño‘ promete diversas emociones en uno de los escenarios más resonantes del fútbol peruano, así que a continuación podrás vivir todas las incidencias gracias a la cobertura de ‘Bolavip Perú‘.

En cuanto a cómo llegan los equipos al partidazo de hoy, Deportivo Garcilaso perdió 1-0 ante CD Moquegua, venció 1-0 ADT, igualó 1-1 frente a FC Cajamarca en condición de visita y empató 1-1 contra Sporting Cristal. Por otro lado, Cienciano empató 1-1 ante Alianza Atlético, perdió 2-1 frente a Universitario de Deportes, goleó 6-1 a Juan Pablo II en Cusco y cayó 2-0 ante FBC Melgar.

¿A qué hora juegan Deportivo Garcilaso vs. Cienciano por el Torneo Apertura 2026?

  • 19:15 | México (CDMX)
  • 20:15 | Perú, Colombia y Ecuador
  • 21:15 | Bolivia y Venezuela
  • 22:15 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 02:15 | España (28/02)

¿Dónde ver Deportivo Garcilaso vs. Cienciano por el Torneo Apertura 2026?

  • L1 MAX
  • L1 Play
Renato Pérez
Renato Pérez
