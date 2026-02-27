Deportivo Garcilaso vs. Cienciano EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Apertura 2026 Vía L1 MAX: minuto a minuto

Deportivo Garcilaso y Cienciano se enfrentan esta noche en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. En el marco de la fecha 5 del Torneo Apertura 2026, el ‘Clásico Cusqueño‘ promete diversas emociones en uno de los escenarios más resonantes del fútbol peruano, así que a continuación podrás vivir todas las incidencias gracias a la cobertura de ‘Bolavip Perú‘.
En cuanto a cómo llegan los equipos al partidazo de hoy, Deportivo Garcilaso perdió 1-0 ante CD Moquegua, venció 1-0 ADT, igualó 1-1 frente a FC Cajamarca en condición de visita y empató 1-1 contra Sporting Cristal. Por otro lado, Cienciano empató 1-1 ante Alianza Atlético, perdió 2-1 frente a Universitario de Deportes, goleó 6-1 a Juan Pablo II en Cusco y cayó 2-0 ante FBC Melgar.
¿A qué hora juegan Deportivo Garcilaso vs. Cienciano por el Torneo Apertura 2026?
- 19:15 | México (CDMX)
- 20:15 | Perú, Colombia y Ecuador
- 21:15 | Bolivia y Venezuela
- 22:15 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 02:15 | España (28/02)
¿Dónde ver Deportivo Garcilaso vs. Cienciano por el Torneo Apertura 2026?
- L1 MAX
- L1 Play