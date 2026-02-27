Deportivo Garcilaso vs. Cienciano EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Apertura 2026 Vía L1 MAX: minuto a minuto

Deportivo Garcilaso y Cienciano se enfrentan esta noche en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. A continuación, vivirás todas las emociones e incidencias del 'Clásico Cusqueño'.

Deportivo Garcilaso y Cienciano se enfrentan esta noche en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. En el marco de la fecha 5 del Torneo Apertura 2026, el ‘Clásico Cusqueño‘ promete diversas emociones en uno de los escenarios más resonantes del fútbol peruano, así que a continuación podrás vivir todas las incidencias gracias a la cobertura de ‘Bolavip Perú‘.

En cuanto a cómo llegan los equipos al partidazo de hoy, Deportivo Garcilaso perdió 1-0 ante CD Moquegua, venció 1-0 ADT, igualó 1-1 frente a FC Cajamarca en condición de visita y empató 1-1 contra Sporting Cristal. Por otro lado, Cienciano empató 1-1 ante Alianza Atlético, perdió 2-1 frente a Universitario de Deportes, goleó 6-1 a Juan Pablo II en Cusco y cayó 2-0 ante FBC Melgar.

¿A qué hora juegan Deportivo Garcilaso vs. Cienciano por el Torneo Apertura 2026?

19:15 | México (CDMX)

20:15 | Perú, Colombia y Ecuador

21:15 | Bolivia y Venezuela

22:15 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

02:15 | España (28/02)

¿Dónde ver Deportivo Garcilaso vs. Cienciano por el Torneo Apertura 2026?