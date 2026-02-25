Carlos Zambrano interesa en Atlético Grau y se reveló lo que hace falta para concretar el fichaje

Carlos Zambrano quedó fuera del fútbol profesional luego de ser separado de Alianza Lima por el conocido caso de indisciplina que se dio en Montevideo en el pasado mes de enero. Ya son varias semanas que no se le ve compitiendo en un campo de juego y si bien se mantendría entrenando por su cuenta, sabemos que no es lo mismo. Ahora, apareció un interés por parte de Atlético Grau.

Así es, Atlético Grau ha mostrado un importante interés en contar con los servicios de un Carlos Zambrano que necesita jugar a esta altura de la temporada 2026. Lo concreto al día de hoy es que no existe una negociación u oferta por el defensor central, pero sí una evaluación respecto a consultar si es que podría darse, lo cual incluso deja entrever qué es lo que faltaría.

“Hemos tenido información acerca de un jugador que ya no está en el equipo del pueblo. Fue uno de los tres que protagonizaron una indisciplina en Alianza Lima: Carlos Zambrano. Lo que conocemos es que hay interés del Atlético Grau de Piura por el ‘Káiser’. El club ha preguntado por él y está en su radar”; informó recientemente el comunicador deportivo José Varela en ‘Modo Fútbol‘.

Respecto a lo que restaría para que pueda existir una conversación entre las partes implicadas, se reveló en esta misma información que el caso seguirá su curso frente al interés de Atlético Grau y las ganas que tiene el protagonista. “Esa información aún debemos trabajarla para llegar al 100 %, así que la iremos desarrollando. Carlos Zambrano quiere jugar y está entrenando para eso”.

¿Cuál es la situación de Atlético Grau y cómo beneficiaría el arribo de Carlos Zambrano?

Atlético Grau no la pasa bien en el inicio del Torneo Apertura 2026. En cuatro jornadas disputadas hasta el momento, los dirigidos técnicamente por Ángel Comizzo todavía no conocen de triunfos y tan solo han podido anotar un gol en 360 minutos de competencia. Tienen un punto logrado en el empate 0-0 ante Sport Huancayo jugando en Piura y están últimos en la tabla de posiciones.

Es más, muchos en el medio local hablan de que la continuidad del entrenador estaría peligrando ante este pésimo arranque de temporada. Dicho esto, Carlos Zambrano llegaría para darle mayor jerarquía y categoría a la línea defensiva, a la vez de ser uno de los líderes en un equipo que necesita reactivarse lo más pronto posible si es que no quiere seguir padeciendo en el campeonato nacional.

