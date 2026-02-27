Es tendencia:
¿Adiós Torneo Apertura 2026? Las sensibles ausencias de Sporting Cristal para visitar a Sport Huancayo

Sporting Cristal no contará con siete jugadores muy importantes en el duelo frente a Sport Huancayo. A continuación, todos los detalles.

Por Renato Pérez

Jugadores de Sporting Cristal.
© Composición BOLAVIP.Jugadores de Sporting Cristal.

Sporting Cristal no tiene descanso y ahora se alista para volver a competir en el Torneo Apertura 2026. Luego de la clasificación a Fase 3 de la Copa Libertadores 2026, los celestes enfrentarán a Sport Huancayo en condición de visita y lo más llamativo a esta altura del día es que no contarán con varios jugadores muy importantes en el esquema de Paulo Autuori.

El día de hoy se pudo conocer que la delegación de Sporting Cristal partió rumbo a la ciudad de Huancayo y a la vez se filtró la información de que no dispondrán de siete jugadores. Además de los lesionados Luis Abram y Gabriel Santana, quienes por cierto ya están en el último proceso de recuperación de sus respectivas lesiones, otros protagonistas tampoco fueron convocados.

Fuente: Sporting Cristal.
Fuente: Sporting Cristal.

Nombres como los de Yoshimar Yotún, Cristiano Da Silva, Martín Távara, Miguel Araujo y Felipe Vizeu no formar parte de los jugadores que enfrentarán a Sport Huancayo en el Estadio IPD Huancayo. La decisión de Paulo Autuori junto a su comando técnico se debe posiblemente a darle descanso a jugadores que vienen compitiendo con regularidad en Liga 1 y Copa Libertadores, así que para evitar lesiones de consideración es que finalmente se quedaron en Lima.

¿Cómo le va a Sporting Cristal en el Torneo Apertura 2026 y por qué es importante el duelo ante Sport Huancayo?

En lo que va del Torneo Apertura 2026, con cuatro jornadas disputadas hasta el momento, Sporting Cristal tiene 5 unidades en la tabla de posiciones luego de igualar 2-2 ante Deportivo Garcilaso, perder 1-2 con FBC Melgar, vencer 0-2 a Juan Pablo II y empatar 2-2 frente a Universitario de Deportes. Dicho esto, el duelo contra Sport Huancayo empieza a ser de vital relevancia.

¿Por qué Paulo Autuori amenaza con irse de Sporting Cristal pese a la clasificación en Copa Libertadores?

Si los dirigidos técnicamente por Paulo Autuori no consiguen un triunfo en su visita al Estadio IPD Huancayo, las posibilidades de alcanzar la cima del Torneo Apertura 2026 empezarían a ser muy alejadas. Con otros rivales mucho mejor posicionados y que en este fin de semana podrían sacar mayor ventaja, veremos si es que las ausencias mencionadas perjudican el interés de los rimenses.

Fuente: Getty Images.
Fuente: Getty Images.

Día, hora y dónde ver Sport Huancayo vs. Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026

Por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026, Sport Huancayo y Sporting Cristal se enfrentan el sábado 28 de febrero a las 11:00 horas en el Estadio IPD Huancayo. La transmisión oficial estará a cargo de las plataformas de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘, además de que podrás seguir todas las incidencias de este gran partido gracias al clásico minuto a minuto que te ofrece ‘Bolavip Perú‘.

La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

#EquipoPGEPGDPTS
1UTC Cajamarca4310410
2Alianza Lima4310310
3FBC Melgar430159
4Universitario de Deportes422038
5Los Chankas422028
6Sporting Cristal412115
7FC Cajamarca412105
8Deportivo Garcilaso412105
9Alianza Atlético412105
10Cienciano411224
11Sport Huancayo411204
12Cusco FC411204
13Sport Boys4112-14
14Comerciantes Unidos4112-24
15ADT4112-24
16Juan Pablo II College4112-64
17CD Moquegua4103-53
18Atlético Grau4013-41

DATOS CLAVES

  • Sporting Cristal enfrentará a Sport Huancayo este sábado 28 de febrero a las 11:00 horas.
  • El técnico Paulo Autuori no convocó a Yotún, Da Silva, Távara, Araujo y Vizeu por descanso.
  • Los futbolistas Luis Abram y Gabriel Santana quedaron fuera de la delegación por encontrarse lesionados.
Renato Pérez
Renato Pérez
