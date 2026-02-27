¿Adiós Torneo Apertura 2026? Las sensibles ausencias de Sporting Cristal para visitar a Sport Huancayo

Sporting Cristal no tiene descanso y ahora se alista para volver a competir en el Torneo Apertura 2026. Luego de la clasificación a Fase 3 de la Copa Libertadores 2026, los celestes enfrentarán a Sport Huancayo en condición de visita y lo más llamativo a esta altura del día es que no contarán con varios jugadores muy importantes en el esquema de Paulo Autuori.

El día de hoy se pudo conocer que la delegación de Sporting Cristal partió rumbo a la ciudad de Huancayo y a la vez se filtró la información de que no dispondrán de siete jugadores. Además de los lesionados Luis Abram y Gabriel Santana, quienes por cierto ya están en el último proceso de recuperación de sus respectivas lesiones, otros protagonistas tampoco fueron convocados.

Fuente: Sporting Cristal.

Nombres como los de Yoshimar Yotún, Cristiano Da Silva, Martín Távara, Miguel Araujo y Felipe Vizeu no formar parte de los jugadores que enfrentarán a Sport Huancayo en el Estadio IPD Huancayo. La decisión de Paulo Autuori junto a su comando técnico se debe posiblemente a darle descanso a jugadores que vienen compitiendo con regularidad en Liga 1 y Copa Libertadores, así que para evitar lesiones de consideración es que finalmente se quedaron en Lima.

¿Cómo le va a Sporting Cristal en el Torneo Apertura 2026 y por qué es importante el duelo ante Sport Huancayo?

En lo que va del Torneo Apertura 2026, con cuatro jornadas disputadas hasta el momento, Sporting Cristal tiene 5 unidades en la tabla de posiciones luego de igualar 2-2 ante Deportivo Garcilaso, perder 1-2 con FBC Melgar, vencer 0-2 a Juan Pablo II y empatar 2-2 frente a Universitario de Deportes. Dicho esto, el duelo contra Sport Huancayo empieza a ser de vital relevancia.

Si los dirigidos técnicamente por Paulo Autuori no consiguen un triunfo en su visita al Estadio IPD Huancayo, las posibilidades de alcanzar la cima del Torneo Apertura 2026 empezarían a ser muy alejadas. Con otros rivales mucho mejor posicionados y que en este fin de semana podrían sacar mayor ventaja, veremos si es que las ausencias mencionadas perjudican el interés de los rimenses.

Fuente: Getty Images.

Día, hora y dónde ver Sport Huancayo vs. Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026

Por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026, Sport Huancayo y Sporting Cristal se enfrentan el sábado 28 de febrero a las 11:00 horas en el Estadio IPD Huancayo. La transmisión oficial estará a cargo de las plataformas de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘, además de que podrás seguir todas las incidencias de este gran partido gracias al clásico minuto a minuto que te ofrece ‘Bolavip Perú‘.

La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

# Equipo P G E P GD PTS 1 UTC Cajamarca 4 3 1 0 4 10 2 Alianza Lima 4 3 1 0 3 10 3 FBC Melgar 4 3 0 1 5 9 4 Universitario de Deportes 4 2 2 0 3 8 5 Los Chankas 4 2 2 0 2 8 6 Sporting Cristal 4 1 2 1 1 5 7 FC Cajamarca 4 1 2 1 0 5 8 Deportivo Garcilaso 4 1 2 1 0 5 9 Alianza Atlético 4 1 2 1 0 5 10 Cienciano 4 1 1 2 2 4 11 Sport Huancayo 4 1 1 2 0 4 12 Cusco FC 4 1 1 2 0 4 13 Sport Boys 4 1 1 2 -1 4 14 Comerciantes Unidos 4 1 1 2 -2 4 15 ADT 4 1 1 2 -2 4 16 Juan Pablo II College 4 1 1 2 -6 4 17 CD Moquegua 4 1 0 3 -5 3 18 Atlético Grau 4 0 1 3 -4 1

