Dónde ver EN VIVO el debut de Vozinha en Colo Colo vs. Unión Española por la Copa Chile: hora, canales de TV y streaming online

Llegó el día soñado para Vozinha. Luego de varias semanas entrenando, por fin se estrenará con Colo Colo y en la siguiente nota conoce cómo seguir el partido por la Copa Chile desde cualquier locación.

Colo Colo y Unión Española se enfrentan el día de hoy por la fecha 6 del Grupo E de la Copa Chile. El Estadio Nacional ubicado en la ciudad de Santiago será testigo del cierre de la zona, aunque lo más llamativo y esperado en la jornada tiene que ver con el estreno de Vozinha. Es así que ahora podrás conocer todos los detalles de los horarios establecidos y los canales de transmisión del duelo.

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Dentro de la enorme novedad que representa el próximo debut de Vozinha, es importante mencionar que recién fue parte de una convocatoria oficial de Colo Colo el pasado domingo 23 de agosto cuando se dio el clásico chileno ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional. A pesar de ello, no fue titular ni tampoco tuvo chances de sumar minutos durante el encuentro jugado.

Es así que dicha situación representó una decisión importante por parte del entrenador Fernando Ortiz y por ello es que hoy recién veremos en acción a Vozinha con camiseta de Colo Colo. Desde los medios chilenos, específicamente desde ‘DSports‘, aseguran que el arquero caboverdiano de 40 años será parte del equipo titular cacique que recibirá a Unión Española en el Estadio Nacional.

"ES EL PRIMER PASO PARA QUE VOZINHA EMPIECE A PELEAR UN PUESTO"@RodrigoVeraH habló sobre el debut del arquero de Cabo Verde en Colo Colo ante Unión Española en la Copa Chile.#DSPORTSNoticias pic.twitter.com/9BxQU13rW6 — DSPORTS Chile (@DSportsCL) August 26, 2026

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¿A qué hora juegan Colo Colo vs. Unión Española por la Copa Chile?

17:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

18:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

19:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

20:30 | Chile, Bolivia y Venezuela

21:30 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

02:30 | España (27/08)

¿Dónde ver Colo Colo vs. Unión Española por la Copa Chile?

Chile | TNT Sports Premium y HBO MAX

Resto de Sudamérica | Sin transmisión

Estados Unidos | Sin transmisión

Posibles alineaciones de Colo Colo vs. Unión Española por la Copa Chile

Colo Colo | Vozinha; Bruno Torres, Iván Román, Alonso Olguín; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Rodrigo Catalán, Erick Wiemberg; Marcos Bolados, Maximiliano Romero y Francisco Marchant. DT: Fernando Ortiz.

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Unión Española | Julio Fierro; Kevin Contreras, Rodrigo Alarcón, Sebastián Pereira, Gabriel Norambuena; William Machado, Felipe Massri, Renato Cordero, Lucas Molina; Patricio Rubio y Andrés Vilches. DT: Ronald Fuentes.

DATOS CLAVES