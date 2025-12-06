Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps EN VIVO y GRATIS con Messi, Müller Kenji Cabrera por la MLS Cup 2025 vía Apple TV

Inter Miami y Vancouver Whitecaps se enfrentan este sábado 6 de diciembre en la gran final de la MLS Cup 2025 en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida. Se define el título entre los clubes que tienen como máximas figuras a Lionel Messi y Thomas Müller, respectivamente. El partido comienza a las 14:30 horas (Lima) y se podrá ver en vivo por Apple TV a través del MLS Season Pass. ¡Hay presencia peruana con Kenji Cabrera en el conjunto canadiense!
Se enfrentan los campeones de las Conferencias Este, Inter Miami, y la Oeste, Vancouver Whitecaps, que ganaron sus respectivas definiciones anteriores ante New York City FC (5-1) y San Diego FC (3-1). Ahora, ambos se enfrentan para conocer al ganador de la temporada en la MLS.