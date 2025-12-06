Es tendencia:
Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps EN VIVO y GRATIS con Messi, Müller Kenji Cabrera por la MLS Cup 2025 vía Apple TV

Se juega la gran final de la MLS entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps. Messi va por su primera liga con las 'Garzas' ante el club canadiense, que tiene a Thomas Müller y a Kenji Cabrera.

CAMPEONES DE LA MLS CUP

EQUIPO TÍTULOS SUBAMPEONATOS AÑOS CAMPEÓN AÑOS SUBCAMPEÓN
Los Angeles Galaxy 6 4 2002, 2005, 2011, 2012, 2014, 2024 1996, 1999, 2001, 2009
DC United 4 1 1996, 1997, 1999, 2004 1998
Columbus Crew 3 1 2008, 2020, 2023 2015
Seattle Sounders 2 2 2016, 2019 2017, 2020
Houston Dynamo 2 2 2006, 2007 2011, 2012
Sporting Kansas City 2 1 2000, 2013 2004
San Jose Earthquakes 2 0 2001, 2003
Toronto FC 1 2 2017 2016, 2019
Portland Timbers 1 2 2015 2018, 2021
Chicago Fire 1 2 1998 2000, 2003
Los Angeles FC 1 1 2022 2023
Colorado Rapids 1 1 2010 1997
Real Salt Lake 1 1 2009 2013
New York City FC 1 0 2021
Atlanta United 1 0 2018
New England Revolution 0 5 2002, 2005, 2006, 2007, 2014
New York Red Bulls 0 2 2008, 2024
Philadelphia Union 0 1 2022
FC Dallas 0 1 2010

INTER MIAMI Y VANCOUVER WHITECAMPS VAN POR SU PRIMER TÍTULO DE LA MLS CUP

Pase lo que pase, la MLS Cup tendrá un primer campeón. Es que tanto Inter Miami como Vancouver Whitecaps van por su primer título en la liga estadounidense.

Cabe recordar que las 'Garzas' ya ganaron una Leagues Cup en 2023 y fueron ganadores de la MLS Supporters' Shield en 2024. En tanto, han sido subcampeones de la US Open Cup en 2023 y de la Leagues Cup 2025.

Por su parte, los 'Caps' han sido cinco veces campeón del Campeonato Canadiense de Fútbol (2015, 2022, 2023, 2024 y 2025) y, de hecho, son los vigentes tetracampeones. En tanto, en este año, perdieron la final de la Copa de Campeones de la Concacaf ante Cruz Azul (5-0).

¿CÓMO LLEGARON INTER MIAMI Y VANCOUVER WHITECAPS A LA FINAL DE LA MLS CUP 2025?

Inter Miami llegó a esta instancia de gran manera. En la primera ronda de los Playoffs le ganó a Nashville dos partidos a uno. Sus victorias fueron en Chase Stadium por 3-1 y 4-0, mientras que como visitante cayó por 2-1. Luego, en semifinales de conferencia, goleó a FC Cincinnati por 4-0 con un gol y tres asistencias de Lionel Messi. En tanto, en la final de la Conferencia Este, se deshizo de New York City FC con un 5-1 por un hat-trick de Tadeo Allende.

Vancouver Whitecaps, por su parte, pudo superar en dos partidos a FC Dallas en la primera ronda de los Playoffs; fue 3-0 de local y victoria por penales 4-2 tras el 1-1 como visitante. En las semifinales de conferencia, sufrió para superar a Los Angeles FC, ya que tras el 2-2, volvió a ganar por penales, esta vez por 4-3. Y en la final de la Conferencia Oeste, le ganó como visitante a San Diego FC por 3-1 con doblete de Brian White.

STEVE NASH LE DESEÓ SUERTE A VANCOUVER WHITECAPS

La leyenda canadiense de la NBA, Steve Nash, le dedicó un video a los Vancouver Whitecaps con buenos deseos para la final de la MLS Cup.

Tweet placeholder

EQUIPOS DE LA FLORIDA LE DESEARON SUERTE A INTER MIAMI

Los Miami Marlins de la MLB y los Florida Panthers de la NHL saludaron y le desearon lo mejor a Inter Miami para la final.

Tweet placeholder
¡SE JUEGA LA FINAL DE LA MLS CUP!

Lionel Messi y Thomas Müller, dos figuras con largo recorrido en Europa, se enfrentan en la gran final de la MLS Cup, en busca de su primer título de liga en Estados Unidos. Inter Miami y Vancouver Whitecaps van por su primer título de MLS.

Por Hugo Avalos

Sigue a Bolavip en Google!
Messi y Müller se enfrentan en la gran final de la MLS Cup 2025.
© Gemini - Composición BolavipMessi y Müller se enfrentan en la gran final de la MLS Cup 2025.

Inter Miami y Vancouver Whitecaps se enfrentan este sábado 6 de diciembre en la gran final de la MLS Cup 2025 en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida. Se define el título entre los clubes que tienen como máximas figuras a Lionel Messi y Thomas Müller, respectivamente. El partido comienza a las 14:30 horas (Lima) y se podrá ver en vivo por Apple TV a través del MLS Season Pass. ¡Hay presencia peruana con Kenji Cabrera en el conjunto canadiense!

Se enfrentan los campeones de las Conferencias Este, Inter Miami, y la Oeste, Vancouver Whitecaps, que ganaron sus respectivas definiciones anteriores ante New York City FC (5-1) y San Diego FC (3-1). Ahora, ambos se enfrentan para conocer al ganador de la temporada en la MLS.

hugo avalos
Hugo Avalos
