Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps EN VIVO y GRATIS con Messi, Müller Kenji Cabrera por la MLS Cup 2025 vía Apple TV

13:15hs INTER MIAMI Y VANCOUVER WHITECAMPS VAN POR SU PRIMER TÍTULO DE LA MLS CUP

Pase lo que pase, la MLS Cup tendrá un primer campeón. Es que tanto Inter Miami como Vancouver Whitecaps van por su primer título en la liga estadounidense.

Cabe recordar que las 'Garzas' ya ganaron una Leagues Cup en 2023 y fueron ganadores de la MLS Supporters' Shield en 2024. En tanto, han sido subcampeones de la US Open Cup en 2023 y de la Leagues Cup 2025.

Por su parte, los 'Caps' han sido cinco veces campeón del Campeonato Canadiense de Fútbol (2015, 2022, 2023, 2024 y 2025) y, de hecho, son los vigentes tetracampeones. En tanto, en este año, perdieron la final de la Copa de Campeones de la Concacaf ante Cruz Azul (5-0).