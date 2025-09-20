Así quedó el Clásico entre Universitario vs. Alianza Lima por la fecha 6 de la Fase Final de la Liga 3

La Fase Final de la Liga 3 está a punto de terminar este fin de semana. El grupo B llegó a su final con el enfrentamiento entre Universitario de Deportes y Alianza Lima. Encuentro bastante peleado de principio a final como normalmente son los Clásico en todas las divisiones. Pero esta vez por el torneo de ascenso que los tiene a ambos en la siguiente ronda de eliminación.

En este caso por la fecha número 6 de la Fase Final, se dio un nuevo Clásico que tuvo de todo. Duelo con muchas emociones que dejan a los compadres en la siguiente ronda y ahora esperan seguir avanzando hasta lograr el ascenso a la Liga 2 para el próximo año.

¿Cómo terminó el Universitario vs. Alianza Lima por Liga 3?

En Campo Mar, este sábado se vivió un duelo con muchas emociones, pero sobre todo muy reñido de principio a final. Lo que hizo que la contienda termine con un empate sin goles. Paridad que mantiene todo igual en la tabla de posiciones y ahora ambas escuadras están pensando en lo que será la siguiente ronda que se les viene.

Ahora los ‘compadres’ seguirán su camino en la Etapa de Eliminación, donde van a tener que enfrentarse en este caso al primero y segundo del Grupo A. Los cuales en este caso son Estudiantil CNI y Unión Santo Domingo, así que en este caso ya todo está definido.

¿Cómo terminó la tabla tras el Universitario vs. Alianza Lima por Liga 3?

# Equipo Puntos PJ G E P DIF 1. Universitario* 16 6 4 2 0 +6 2. Alianza Lima 9 6 2 3 1 +1 3. Juventus FC** 7 6 2 0 4 -2 4. Deportivo Lute 4 6 1 1 4 -5 * 2 puntos extra | ** 1 punto extra

¿Cómo jugarán los play off Alianza Lima y Universitario?

Por el lado de Alianza Lima va a jugar contra Estudiantil CNI que acabó primero en el grupo A. El primer encuentro se desarrollará en Lima, mientras que el juego de vuelta será en el Max Agustín de Iquitos. Por el momento no hay fecha ni horario confirmados para estos encuentros.

En tanto, Universitario de Deportes se parará al frente de Unión Santo Domingo que culminó segundo en el Grupo B. En esta serie se comenzará jugando en Kuélap, Chachapoyas y se definirá todo en Campo Mar. Como el choque anterior, todavía no hay fecha, ni horario confirmado.