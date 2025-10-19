Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga 3

Así quedó el Estudiantil CNI vs. Universitario por la ida de las semis de la Liga 3 2025

Estudiantil CNI se vio las caras en las semifinales contra Universitario.

Por Bruno Castro

CNI vs. Universitario.
© UniversitarioCNI vs. Universitario.

La Liga 3 está llegando a su final en esta primera edición 2025. Tan solo quedan cuatro equipos con vida en este certamen del ascenso. Entre los clasificados encontramos a Estudiantil CNI y Universitario de Deportes, que se vieron las caras este fin de semana en un candente encuentro.

Publicidad

Por el lado de los selváticos vienen de eliminar a Alianza Lima en los cuartos de final. Encuentro reñido, pero que terminó en el pase de los de Tarapoto. Por su lado, Universitario venció en un duro juego a Unión Santo Domingo en Campo Mar.

¿Cómo quedó el Estudiantil CNI vs. Universitario?

Este domingo 19 de octubre se vivió un emocionante encuentro en el estadio Max Augustín de Iquitos. La demanda por las semifinales obligó a que el partido se juegue con una buena cantidad de público, que no quería perderse este duelo de dos protagonistas en la Liga 3.

El partido tuvo un juego bastante vistoso desde el inicio de la contienda. La cual se vio sorprendida por un gol rápido a los tan solo 15 minutos. Acosta fue el autor de la conquista con un remate potente que el portero ‘crema’ no pudo detener por más que intentó sacar el peligro de su portería.

Publicidad
Imagen
Estudiantil CNI 1-0 Universitario (Foto: Universitario).

¿Cuándo se jugará el partido de revancha entre Estudiantil CNI vs. Universitario?

En este caso Universitario de Deportes será el local en el próximo duelo frente a Estudiantil CNI por las semifinales de la Liga 3. Este duelo se ha programado para el próximo lunes 27 de octubre desde las 11:00 horas de Perú en Campo Mar.

El ganador de esta serie se enfrentará en la gran final ante el ganador del duelo entre José María Arguedas y Sport Huancayo. Duelo que por ahora está tomando la delantera el cuadro del ‘Rojo Matador’ por la mínima diferencia en el marcador.

Publicidad
bruno castro
Bruno Castro
Lee también
¡Cuidado Universitario! El mensaje que llega desde Cusco FC luego de vencer a Cienciano
Liga 1

¡Cuidado Universitario! El mensaje que llega desde Cusco FC luego de vencer a Cienciano

Liga 1 evalúa cambio de día para el partido del posible tricampeonato Universitario
Liga 1

Liga 1 evalúa cambio de día para el partido del posible tricampeonato Universitario

Se definió si Universitario podrá llevar hinchas al Estadio Nacional ante Sporting Cristal
Liga 1

Se definió si Universitario podrá llevar hinchas al Estadio Nacional ante Sporting Cristal

Con Unión Minas, así quedaron las semifinales nacionales de la Copa Perú 2025
Copa Perú

Con Unión Minas, así quedaron las semifinales nacionales de la Copa Perú 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo