Tras perder la final con Alianza Lima, Franco Velazco salió en defensa de Universitario

El pasado sábado se disputó la final del Fútbol Femenino 2025, un duelo bastante esperado por los hinchas. Esto debido a que se volvían a ver las caras Universitario de Deportes y Alianza Lima. En este caso, el cuadro ‘blanquiazul’ fue el que terminó ganando la serie. Coronándose campeón del certamen, lo que ocasionó que muchos hinchas ‘cremas’ ataquen a su propio club.

Ante tanto ‘hate’ enviado por las redes sociales, Franco Velazco actual administrador del cuadro de Ate salió a dar la cara. En un extenso comunicado dejó en claro los problemas ocurridos en la cancha y de los que se le acusan no haber previsto. Así como también, mandando un fuerte mensaje a la hinchada que está muy molesta con el resultado.

Justamente uno de los temas que el cuadro ‘Blanquiazul’ se quejó fue de un ataque hacia Sisy Quiroz, subgerente de fútbol femenino. Pero el representante ‘crema’ respondió. “Los únicos actos de violencia fueron provocados intencionalmente por la Sra. Sisy Quiroz, y su seguridad, cuando quiso permanecer a ras de cancha cuando no tenía autorización para hacerlo, así como las agresiones contra nuestra gerente Nancy Corzo”, expresó mediante las redes sociales.

También aclaró el tema de la suspensión del partido, aclarando que no se debió al hecho de tener público externo. Sino más bien, a la demora por parte del comando técnico que al ser expulsado generó un retraso al salir lentamente del campo.

“La zona de juego y tribunas como tal se encontraban libre de terceros y “público”, de lo contrario no hubiese podido iniciarse el compromiso. La supuesta suspensión que se aprecia durante el partido fue porque integrantes del comando técnico que fueron expulsados demoraron su salida de la cancha y no porque había “público”, expuso Velazco.

Hinchas molestos por el cuadro Femenil

Por otro lado, los hinchas de Universitario en las redes han mostrado su malestar en el rendimiento del equipo Femenino. Por esa razón el mismo Franco Velazco salió a defender al equipo, pidiendo más calma y comprensión en este momento tras perder la final.

“Por otro lado, lamento la intolerancia de algunos de nuestros hinchas que pretenden desacreditar al @FutFemeninoU, nuestras jugadoras y a las personas que trabajan en esta disciplina, escudándose en la exigencia deportiva que demanda la U y que todas son infalibles”, se puede leer en un mensaje enviado en redes.

Comunicado de Franco Velazco (Foto: X).

