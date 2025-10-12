Alianza Lima le dice adiós a la Liga 3 después de ser uno de los protagonistas a lo largo del certamen. Pero frente a Estudiantil CNI no estuvo a la altura y terminó permitiendo que su rival se lleve el segundo juego, lo que le impidió que pueda continuar en carrera en este certamen de ascenso del fútbol peruano.

Los ‘blanquiazules’ en el choque de ida que se jugó en el estadio Hugo Sotil no fueron capaces de sacar una ventaja. Esto los terminó perjudicando, pues ‘El Vendaval de la Selva’ logró imponerse en este partido por 1-0. José Luis García fue el autor de la única conquista de la contienda.

Es así como Alianza Lima tenía que llegar a Iquitos para ganar el partido, no le servía otro resultado. Por eso los de La Victoria salieron con todo en el primer tiempo, consiguiendo anotar el 1-0 a los 23 minutos. Mauricio Arrasco fue el autor de la conquista que puso el marcador global empate. Parecía que los visitantes darían la gran sorpresa en este encuentro.

Pero cuando todo parecía felicidad para los ‘íntimos’, el cuadro local logró el empate por medio de Faber Asprilla. El tanto a los 60 minutos puso nuevamente a la cabeza a los de CNI que todavía aprovecharon la expulsión de Velásquez a los 80 minutos para poder hacerse con el partido.

Alianza Lima buscará su revancha en el 2026

Con la eliminación de Alianza Lima, los ‘blanquiazules’ se despiden de una temporada que les ha permitido competir con sus reservas en la tercera división. Lo que ha permitido que muchos jugadores puedan llegar a ganar confianza con miras a ser ascendido al primer equipo, seguramente un par tendrá sus oportunidades.

Por lo pronto, los victorianos esperan el próximo año volver a ser protagonistas de este certamen. Pues les ha permitido que su juveniles tengan un roce más importante que solo jugar con los de su misma categoría. Ya que han podido enfrentar a equipos que tienen futbolistas que han pasado por primera o segunda división.

