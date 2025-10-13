Así le fue a Universitario en los cuartos de final de la Liga 3 2025

La Liga 3 entró en su recta final en busca de conocer al equipo que se corone campeón en este certamen. En esta oportunidad Universitario de Deportes en Campo Mar se vio las caras ante Unión Santo Domingo. En el choque de ida los ‘cremas’ perdieron por el marcador de 1-0.

Este encuentro fue el último de los cuartos de final, jugado en cancha de los ‘cremas’ se hizo sentir muy bien la localía. Desde el minuto uno el conjunto de Ate se sintió muy bien y trató lo más pronto posible darle vuelta al resultado. Es así como Esteban Cruz consiguió anotar el 1-0 para poner el marcador global en empate.

El cuadro de Chachapoyas no logró reaccionar al gol tempranero de la ‘U’, lo que hizo que tengan gran cantidad de dudas que les costó caro. Esteban Cruz nuevamente se haría presente en el marcador para lograr la ventaja en un juego que tenía a los locales por encima dentro de la cancha.

Eso sí, el final de la contienda se vio sacudida por una agresión de Joyce Conde, quien ante la desesperación de irse eliminado terminó agrediendo a un rival. Esto le costó la tarjeta roja a los 84 minutos, dejando con uno menos a su equipo que no pudo hacer nada para evitar la derrota que los dejó fuera de la competencia.

Universitario 2-0 Unión Santo Domingo.

¿Cuál es el próximo rival de Universitario en la Liga 3?

Ahora los ‘cremas’ pasan a jugar las semifinales de la Liga 3 en busca de un boleto a la gran final del certamen. En este caso no la van a tener nada fácil, pues tendrán que enfrentarse a Estudiantil CNI, uno de los equipos que a lo largo de la competencia ha sido uno de los protagonistas de la contienda.

En su serie se enfrentó a Alianza Lima, al cual lo terminó eliminando. El conjunto selvático dio el batacazo al ganar el partido de ida en el estadio Hugo Sotil. Esta ventaja les ayudó bastante para que en el choque de vuelta solo les baste un empate para meterse en las semifinales.

