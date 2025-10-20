Tras Néstor Gorosito, revelan nueva renovación de contrato en Alianza Lima pensando a futuro

Alianza Lima ha comenzado la etapa en pensar en el futuro, no quieren esperar hasta final de año para las renovaciones del plantel. Ya se conoció que Néstor Gorosito se mantendrá en el puesto hasta el próximo año. Pero no es el único que se quedará un tiempo más, sino que hay un jugador que pensando en el futuro tendrá su respectiva renovación de contrato.

Se trata del volante Braidy Paz, talentoso jugador que ha venido jugando en el equipo de reservas en la Liga 3. Su gran performance dentro del terreno de juego han hecho que esté entre los nombres a seguir en Matute. Por eso ya están viendo para poder alargar su vínculo con la intensión de no perderlo como pasó con otros jugadores que se terminaron yendo gratis hace poco.

“El potrillo de Alianza Lima, Brady Paz, renovará su vínculo con el club blanquiazul a fin de año. El jugador y su entorno más cercano, ven por conveniente esta acertada decisión ante una posible venta del canterano al exterior”, fue lo que se pudo conocer mediante el periodista Gerson Cuba.

Los números de Braidy Paz este 2025

Braidy Paz ha tenido una temporada con muy buenos partidos, pero también altibajos. Esto debido a que no ha sido considerado titular indiscutible, sino que iba rotando en el once titular y en la banca. Siendo un futbolista que al final supo ganarse buenos minutos con gran performance.

En total llegó a disputar 18 partidos a lo largo de la temporada en la Liga 3, logró hacer 4 goles y dar 1 asistencia en 974 minutos. Hay que mencionar que en la campaña jugó en varias posiciones, siendo la de mediocampista la más regular, pero también lo hizo como pivote, extremo y hasta mediapunta.

Braidy Paz (Foto: Alianza Lima).

Esta temporada también ha sido considerado en la Selección Peruana, ha estado con el equipo Sub 21 y también el Sub 18. Entre estos ha llegado a disputar 3 juegos, logrando anotar un tanto ante Guatemala.

¿Braidy Paz jugará en el primer equipo?

Esto será decisión final de Néstor Gorosito quien ha tenido a un par de jóvenes en el equipo, siendo Piero Cari el que más oportunidades a tenido en el plantel. Seguramente en la pretemporada del próximo año puedan ver más jugadores y será el momento de Braidy de mostrarse para lo que está hecho.

Por ahora no ha tenido minutos en el primer equipo, así que en este caso a falta de algunos partidos para finalizar el torneo. No se descarta que pueda llegar a tener alguna aparición en algún juego definido.

