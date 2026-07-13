Universitario vs Sporting Cristal: fecha, hora y canal TV de la final de la Liga Femenina 2026

Ambos equipos se enfrentarán en el Estadio Monumental para definir al campeón del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026.

Tras un vibrante encuentro de ida, Universitario y Sporting Cristal volverán a verse las caras para definir al campeón del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026.

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El Estadio Monumental será el escenario de este decisivo compromiso. A continuación, conoce la fecha, el horario y todos los detalles para seguir el partido.

¿Cuándo juega Universitario vs Sporting Cristal por la final de vuelta?

La gran final del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 entre Universitario y Sporting Cristal se disputará el viernes 17 de julio en el Estadio Monumental. Con el título en juego, se espera un partido de alto voltaje entre dos equipos que buscarán quedarse con el trofeo.

¿A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal?

El encuentro entre cremas y celestes comenzará a las 20:00 horas de Perú. Estos son los horarios del partido en distintos países de la región:

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México: 19:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 20:00 horas

Venezuela, Chile, Bolivia: 21:00 horas

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Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 22:00 horas

¿Dónde ver EN VIVO Universitario vs Sporting Cristal?

El duelo entre Universitario y Sporting Cristal por la final de vuelta del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 será transmitido a través de Bicolor+, mediante su canal oficial de YouTube.

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DATOS CLAVES

Universitario y Sporting Cristal definirán al campeón de la Liga Femenina 2026.

El partido de vuelta se jugará el viernes 17 de julio en el Monumental.

La gran final comenzará a las 20:00 horas (horario de Perú).