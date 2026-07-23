Jean Deza lamentó la situación de Universitario y responsabilizó a Álvaro Barco del desastre

El presente deportivo de Universitario no es el mejor. El gran responsable es Álvaro Barco, según supo explicar Jean Deza con palabras duras.

El presente deportivo de Universitario de Deportes atraviesa un momento sumamente crítico que ha generado repercusiones en el fútbol peruano. En medio de esta coyuntura, Jean Deza rompió el silencio para analizar la crisis del cuadro crema.

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El actual atacante de Santos FC no dudó en señalar directamente a Álvaro Barco, exdirector deportivo de la institución, como el gran responsable de este descalabro. Según el ‘Ratón’, la gestión directiva priorizó intereses individuales por encima del crecimiento deportivo e institucional de la ‘U’.

Jean Deza jugando en Cienciano del Cusco, temporadas pasadas. (Foto: X).

La acusación de Jean Deza a exdirectivo crema

Jean Deza recordó que Universitario venía mostrando una evolución destacada tras superar severos problemas económicos y futbolísticos. Sin embargo, sostuvo que la llegada de ciertos directivos frenó de golpe todo el avance logrado en los últimos años.

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El atacante peruano fue drástico en sus calificativos al referirse a quienes tomaron las riendas del club merengue durante esa etapa.

“Si tú vas a llevar a una institución que ha crecido como la ‘U’, que ha sobrepasado todas las dificultades económicas, futbolísticas, y después llevar a gente que son mercenarios, ahí están los resultados”, declaró el futbolista.

El antecedente en común y un picante conclusión

Al ser consultado sobre los nombres de los involucrados, el exjugador de Alianza Lima prefirió no detallar identidades directamente, pero dejó clara la referencia hacia Álvaro Barco. Deza reveló que conoció de cerca su forma de trabajar tras compartir una negociación en el pasado.

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“Yo estuve con él en una transferencia. Entonces, sé que prefiere antes que la institución o el club esté mejor. Yo lo dije, y me escribieron muchas personas y me dijeron ‘tuviste razón’”, enfatizó el atacante.

Todas estas picantes confesiones las brindó en una entrevista concedida para el canal de YouTube del periodista Erick Osores. Deza concluyó la charla remarcando que la crisis merengue responde a favores personales de la gestión saliente: “¿Quién estuvo y quién se fue?”, sentenció el ‘Ratón’.

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