Ángel Comizzo y el jugador que destruyó por indisciplinado: “Es un desperdicio del fútbol”

El fútbol peruano si algo tiene de sobra son jugadores que pudieron llegar a ser grandes profesionales. Pero que al final por A o B motivos, terminaron desperdiciando sus carreras. Es por ese motivo, que Ángel Comizzo contó para él cual es el futbolista que tenía todo para darlo en el fútbol, pero que por sus malas decisiones no llegó a brillar como se podría esperar.

Publicidad

Publicidad

El entrenador estuvo en el programa Linkeados, en donde habló de varios temas. Pero uno de ellos, fue con respecto a uno de los jugadores que tuvo, pero que no terminó de explotar como se podría esperar. Ese es Jean Deza, de quien se ha hablado mucho, pero que debido a sus constantes indisciplinas, no logró brillar como era de esperar.

Jean Deza en Sport Huancayo (Foto: Liga 1).

Comizzo comenzó bastante fuerte al hablar del ‘Demonio’, mencionando que para él no supo aprovechar su talento como se debe: “Jean Deza es un desperdicio del fútbol. Un jugador con un talento inigualable. Yo lo he visto hacer cada cosa en el campo de juego, que es para los elegidos”, expresó.

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, también confesó que por más que se pueda ayudar al jugador, es muy difícil que estos lleguen realmente a cambiar: “Ponen en duda a los entrenadores si van a mejorar o no, por más promesa que te hagan es muy difícil que vuelva a ser disciplinados”.

¿Dónde jugará Jean Deza?

La semana pasada se habló bastante de su posible llegada a Sport Boys. Incluso, se mencionó que ya tenía todo cerrado con el club. Lo cierto que no hay un acuerdo, por lo que hasta el momento no tiene ningún equipo para disputar la Liga 1. Eso sí, podría llegar a algún conjunto si es que se le contrata como jugador libre, aunque eso por ahora parece complicado.

ver también El fuerte monto inicial que Santos le exige a Sport Boys para que tengan a Jean Deza

Tenemos que recordar algo muy importante en el caso de Deza. Esto debido a que tiene todavía que resolver un tema legal con el Santos FC de Nazca. Ya que mantiene contrato con el club, así lo pudo dar a conocer Juan José Vallejos, asesor legal de la ‘Maquina Azul’.

Publicidad

Publicidad

“La suma que hemos pedido es de 50 mil dólares como cuota inicial para liberar al futbolista. No aceptamos solo 20 mil dólares”, fue lo que explicó Vallejos. Esto a la hora de saberse lo que tendría que pagar el conjunto ‘chalaco’ para poder contar con los servicios del volante nacional.

Datos Claves