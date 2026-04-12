¿Llega a su fin? Jefferson Farfán impacta con revelación sobre ‘Enfocados’: “Nos vemos”

El exfutbolista de Alianza Lima, Jefferson Farfán, utilizó sus redes sociales para comunicar una inesperada noticia sobre su programa. Como es conocido, la ‘Foquita’ conduce ‘Enfocados’ junto a Roberto Guizasola, espacio en el que suelen recibir invitados y conversar principalmente sobre fútbol.

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Sin embargo, en las últimas horas dio a conocer que este domingo no habrá emisión del programa, que habitualmente se estrena ese día. ¿Cuál fue el motivo?

Jefferson Farfán impacta con revelación sobre ‘Enfocados’

Recordemos que hoy, domingo 12 de abril, se llevarán a cabo las elecciones presidenciales 2026, por lo que no se emitirá un nuevo episodio. No obstante, adelantó que la próxima semana contarán con un invitado especial.

A través de Instagram, Jefferson Farfán explicó que, por el contexto actual del país, no se lanzará un nuevo episodio, ya que este domingo es una jornada clave para el futuro del Perú.

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“¡QUERIDOS GALÁCTICOS! Debido a la importancia y a la gran repercusión que implica un momento tan clave para nuestra historia como la elección de un nuevo presidente, nuestros gatos han decidido no estrenar episodio este fin de semana. Nos vemos la próxima semana con un galáctico como invitado. ¡Dame luz!”, se puede leer en el comunicado.

¿Quién será el invitado de ‘Enfocados’ la próxima semana?

El próximo domingo 19 se estrenará un nuevo capítulo de ‘Enfocados’. Por ahora, no se ha revelado la identidad del invitado, lo que mantiene la expectativa entre los seguidores del programa.

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DATOS CLAVES

Jefferson Farfán anunció que no habrá emisión de su programa “Enfocados” este domingo 12 de abril.

La suspensión del episodio se debe al desarrollo de las elecciones presidenciales 2026 en el Perú.

El exfutbolista adelantó que un nuevo invitado internacional participará el próximo domingo 19 de abril.