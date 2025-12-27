¿Juega Cristiano Ronaldo? La alineación de Al Nassr para enfrentar a Al Okhdood por la Saudi Pro League 2025-26

Cristiano Ronaldo vuelve a la actividad en la Saudi Pro League 2025-26. Al Nassr recibe este sábado 27 de diciembre en el Al Awwal Park de Riad a Al Okhdood por la fecha 10 del certamen saudí. El ‘Bicho’ y sus compañeros buscan seguir con su invicto de victorias.

Al Nassr es líder de la Saudi Pro League con 27 puntos producto de sus nueve victorias en sus nueve partidos. Cristiano Ronaldo, junto a Joao Félix, son los líderes de este equipo, que busca volver a ser campeón tras siete años (última consagración en la temporada 2018-19).

Tras el parón que tuvo el fútbol en Arabia Saudita por la disputa de la Copa Árabe de la FIFA, el conjunto amarillo y azul de Riad volvió a jugar por la AFC Champions League Two donde triunfó por 5-1. Ahora, disputa su penúltimo partido de este año 2025.

Al Okhdood, rival del Nassr, está en zona de descenso con sólo 5 puntos de los 27 posibles. Está en el decimosexto lugar de la tabla de posiciones, por lo que está en zona de descenso. Este equipo, dirigido por el portugués Paulo Sérgio, tiene entre sus figuras al alemán Gokhan Gül y al togolés Khaled Narey.

La alineación de Al Nassr para recibir a Al Okhdood con Cristiano Ronaldo

Jorge Jesús, entrenador de Al Nassr, recupera a Íñigo Martínez para este partido y apunta a ser titular. Sin embargo, tiene algunas bajas de renombre como el francés Mohamed Simakan, quien se recupera de una lesión, y el senegalés Sadio Mané, quien está con la Selección de Senegal en la Copa Africana de Naciones.

Cristiano Ronaldo, por su parte, al igual que en el partido ante Al Zawraa será titular. De esta forma, la alineación ante Al Okhdood tendría a Bento; Nawaf Boushal, Abdulelah Al Amri, Íñigo Martínez, Saad Al Nasser; Marcelo Brozovic, Ángelo; Wesley, Joao Félix, Kingsley Coman; y CR7.

Horario y dónde ver en vivo Al Nassr vs. Al Okhdood

Al Nassr vs. Al Okhdood se juega este sábado 27 de diciembre por la fecha 10 de la Saudi Pro League 2025-26. El partido comienza a las 17:50 horas (local), mientras que en América tiene los siguientes horarios:

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 11:50 horas.

Bolivia y Venezuela: 10:50 horas.

Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Venezuela y Estados Unidos (ET): 09:50 horas.

Costa Rica, Honduras, México y Nicaragua: 08:50 horas.

Estados Unidos (PT): 06:50 horas.

Este encuentro no tiene transmisión para Sudamérica, salvo en Brasil que se puede ver por BandSports, Zapping, Claro TV+, Canal GOAT, Sky+ y Vivo Play. En tanto, en México va por FOX One y en los Estados Unidos, por FOX One, FOX Sports 2, foxsports.com, FOX Sports App y fuboTV.

Datos claves