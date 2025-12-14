Es tendencia:
Tras la derrota ante Alianza Lima, jugadora de Universitario cuestionó lo que pasó en la final de Liga Femenina

Esthefany Espino no se guardó nada y arremetió contra la organización del campeonato. Conoce todo lo que dijo.

Por Nicole Cueva

Esthefany Espino, jugadora de Universitario de Deportes.
© FacebookEsthefany Espino, jugadora de Universitario de Deportes.

Universitario de Deportes no pudo quedarse con el título de la Liga Femenina 2025 y terminó cayendo ante Alianza Lima, que se consagró campeón nacional tras imponerse por un marcador global de 5-3.

Luego del empate 2-2 en la final de vuelta, resultado que no alcanzó para revertir el 3-1 sufrido en la ida, una de las voces que se pronunció fue la de Esthefany Espino, quien dejó un mensaje claro sobre lo ocurrido en la definición del torneo.

La futbolista del cuadro ‘crema’ habló tras el encuentro y, si bien aceptó el resultado deportivo, dejó entrever su incomodidad por algunos aspectos que rodearon la final, especialmente en lo relacionado al arbitraje.

Esthefany Espino y su reflexión tras perder la final

Luego del partido decisivo ante Alianza Lima, Esthefany Espino se mostró golpeada por el resultado, pero reconoció la derrota y apuntó a lo que viene para Universitario. La jugadora destacó que el equipo debe enfocarse en mejorar y pensar desde ya en los retos internacionales.

“Nos retiramos tristes, pero aceptamos la derrota de hoy. Nos queda mucho por mejorar, tenemos que pensar en la Copa Libertadores del próximo año”, expresó en primera instancia, dejando en claro que el plantel ‘merengue’ buscará dar un salto de calidad de cara a la próxima temporada.

El cuestionamiento al arbitraje y el desarrollo del fútbol femenino

¡Alianza Lima es el campeón de la Liga Femenina 2025!

ver también

¡Alianza Lima es el campeón de la Liga Femenina 2025!

Más allá del análisis deportivo, Espino también puso sobre la mesa un tema sensible tras la final: el arbitraje. Sin entrar en polémicas directas, la jugadora pidió mayor seriedad para contribuir al crecimiento del fútbol femenino en el país.

“Creo que debería haber más de seriedad en el tema del arbitraje. Lo que yo diga ahorita ya está de más, pero solo pedimos seriedad. Si queremos el desarrollo del fútbol femenino peruano, hay que corregir ciertas cosas”, sostuvo.

Mientras tanto, el club ‘blanquiazul’ celebró un nuevo título nacional al sellar el bicampeonato de la Liga Femenina, sumando así otro logro a su palmarés. En la ‘U’, en cambio, el foco ya está puesto en aprender de lo sucedido y prepararse para volver a competir al máximo nivel en la próxima temporada.

DATOS CLAVES

  • Alianza Lima se consagró bicampeón nacional de la Liga Femenina 2025 tras vencer a Universitario con un marcador global de 5-3 (3-1 en la ida y 2-2 en la vuelta).
  • La futbolista de Universitario, Esthefany Espino, aceptó la derrota, pero señaló que el equipo debe concentrarse en mejorar para la Copa Libertadores del próximo año.
  • Esthefany Espino cuestionó el arbitraje de la final, pidiendo “más seriedad” en este aspecto para contribuir al desarrollo del fútbol femenino peruano.
