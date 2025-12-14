Universitario de Deportes no pudo quedarse con el título de la Liga Femenina 2025 y terminó cayendo ante Alianza Lima, que se consagró campeón nacional tras imponerse por un marcador global de 5-3.

Luego del empate 2-2 en la final de vuelta, resultado que no alcanzó para revertir el 3-1 sufrido en la ida, una de las voces que se pronunció fue la de Esthefany Espino, quien dejó un mensaje claro sobre lo ocurrido en la definición del torneo.

La futbolista del cuadro ‘crema’ habló tras el encuentro y, si bien aceptó el resultado deportivo, dejó entrever su incomodidad por algunos aspectos que rodearon la final, especialmente en lo relacionado al arbitraje.

Esthefany Espino y su reflexión tras perder la final

Luego del partido decisivo ante Alianza Lima, Esthefany Espino se mostró golpeada por el resultado, pero reconoció la derrota y apuntó a lo que viene para Universitario. La jugadora destacó que el equipo debe enfocarse en mejorar y pensar desde ya en los retos internacionales.

“Nos retiramos tristes, pero aceptamos la derrota de hoy. Nos queda mucho por mejorar, tenemos que pensar en la Copa Libertadores del próximo año”, expresó en primera instancia, dejando en claro que el plantel ‘merengue’ buscará dar un salto de calidad de cara a la próxima temporada.

El cuestionamiento al arbitraje y el desarrollo del fútbol femenino

Más allá del análisis deportivo, Espino también puso sobre la mesa un tema sensible tras la final: el arbitraje. Sin entrar en polémicas directas, la jugadora pidió mayor seriedad para contribuir al crecimiento del fútbol femenino en el país.

“Creo que debería haber más de seriedad en el tema del arbitraje. Lo que yo diga ahorita ya está de más, pero solo pedimos seriedad. Si queremos el desarrollo del fútbol femenino peruano, hay que corregir ciertas cosas”, sostuvo.

Mientras tanto, el club ‘blanquiazul’ celebró un nuevo título nacional al sellar el bicampeonato de la Liga Femenina, sumando así otro logro a su palmarés. En la ‘U’, en cambio, el foco ya está puesto en aprender de lo sucedido y prepararse para volver a competir al máximo nivel en la próxima temporada.

DATOS CLAVES

Alianza Lima se consagró bicampeón nacional de la Liga Femenina 2025 tras vencer a Universitario con un marcador global de 5-3 (3-1 en la ida y 2-2 en la vuelta).

La futbolista de Universitario, Esthefany Espino, aceptó la derrota, pero señaló que el equipo debe concentrarse en mejorar para la Copa Libertadores del próximo año.