Llegó el momento de dar un salto de calidad en el ambiente Boca Juniors, con la salida del Negro como entrenador principal en el cuadro xeneize se vienen cosas muy sorprendentes. La noticia sorprendió a todos en Argentina, porque nadie se imaginaba fuera del proyecto deportivo a Hugo Benjamín Ibarra.

Ahora, yendo por la línea que marcan desde el famoso Consejo de Fútbol, encabezado por Juan Román Riquelme, se está tomando esta determinación con una sola finalidad. Cambiar el rumbo del nivel del actual plantel, aquel que pierde casi todo, y no levanta cabeza en ningún momento de la temporada.

El sacrificado es el Negro, y al parecer la gran novedad parte por un nombre rutilante. Primero vamos con el dicho más fuerte de las últimas semanas del Chicho Serna, quien confirmó la salida del buen amigo. Y dejó una frase que nos invita a creer que la decisión pasa por algo que viene pensando hace algunas semanas. Hay un nombre escondido, el cual ahora lo mencionamos.

El ídolo, ex mediocampista de marca colombiano, sostuvo en charla con la prensa local: "Todavía no lo tenemos planteado. No es fácil en un club tan grande como Boca. Nos va a llevar horas y días, ojalá que a quienes tengamos en carpeta los logremos convencer y que ya la próxima semana lo resolvamos".

Y la respuesta del posible nombre llegó desde un portal partidario, conocido como, puroboca.com. Ahí le robaron algunas frases al posible nuevo director técnico de Boca Juniors, donde juega nuestro compatriota, Luis Advíncula: "No es algo que me haya planteado, llegado el momento si es necesario me lo voy a plantear. Vamos a ver si ocurre". ¿Será este su nuevo mentor?.

GERARDO MARTINO Y SU HISTORIA COMO ENTRENADOR:

Almirante Brown - Argentina

Platense - Argentina

Instituto - Argentina

Libertad - Paraguay

Cerro Porteño - Paraguay

Colón - Argentina

Newell's Old Boys - Argentina

Barcelona - España

Atlanta United - Estados Unidos

Selección de Paraguay

Selección de Argentina

Selección de México