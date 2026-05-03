Kylian Mbappé completamente expuesto: Jugadores del Real Madrid no creen en su profesionalismo como crack

La tensión en Valdebebas ha alcanzado un punto de ebullición tras las recientes filtraciones sobre el comportamiento de Kylian Mbappé. Según un informe especial de Abraham Porrúa Romero para el diario El Mundo, el vestuario blanco empieza a cuestionar seriamente el compromiso del astro francés.

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Las dudas sobre su figura han crecido debido a la gestión de sus problemas físicos, los cuales han provocado incluso cambios drásticos en el departamento médico del club. Lo que comenzó como un respaldo total hacia el fichaje estrella se ha transformado en un ambiente de “cejas levantadas” y desconfianza.

Viajes bajo sospecha y falta de compromiso

El núcleo del enfado radica en los constantes viajes de Mbappé fuera de España durante sus periodos de recuperación. Mientras el equipo atraviesa semanas críticas, sus compañeros no comprenden que el delantero prefiera desplazarse al extranjero en lugar de centrarse totalmente en su rehabilitación en Madrid.

Aunque Álvaro Arbeloa ha concedido días libres tras el reciente empate ante el Betis, el vestuario considera que los “gestos” son vitales en este tramo de la temporada. Muchos jugadores ven sus acciones como una distracción innecesaria que choca con la disciplina exigida en el Real Madrid.

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La sombra del Clásico y la fractura interna

A pesar de que Mbappé aseguró que haría “todo lo posible” por estar presente en el duelo contra el FC Barcelona el próximo 10 de mayo, su profesionalismo está bajo la lupa. Las idas y venidas del francés han hecho que varios integrantes del plantel dejen de creer en su palabra y en su voluntad de sacrificio.

Esta situación refleja una fractura evidente entre la jerarquía del vestuario y el capitán de Francia, cuya actitud está “levantando ampollas” en un momento donde el Real Madrid se juega los títulos. La calma parece haber desaparecido de la interna blanca, dejando a Mbappé en una posición de aislamiento deportivo.

Kylian Mbappé no es bien visto en la interna del Real Madrid. (Foto: X).

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