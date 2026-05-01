Zé Ricardo rompió el silencio sobre la posible llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal

Sporting Cristal se alista para continuar con una importante seguidilla de partidos en la Liga 1 y en la Copa Libertadores. Sabiendo que los desafíos son complejos y que necesitan más impacto en el juego, sobre todo en el ámbito local, fue el entrenador Zé Ricardo quien reveló si es que ha conversado con la directiva respecto a la idea de sumar refuerzos, en este caso a Hernán Barcos.

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Fuente: Sporting Cristal.

Y es que no podemos perder de vista que durante las últimas horas se filtró la información de que Hernán Barcos no estaría para nada contento en FC Cajamarca por el presente de la institución. A raíz de dicha situación es que se habla de la posibilidad de que llegue a otro equipo a partir de mitad de la temporada y lo cierto es que caería muy bien en el esquema de Sporting Cristal.

“Enfrenté a Hernán Barcos en Brasil algunas veces y es un gran jugador, pero hice un trato con la directiva de Sporting Cristal y hablamos todas las semanas sobre lo que acontece al club. Por ahora, este es un tema que no se ha tocado“; comentó Zé Ricardo el día de hoy en charla con la prensa deportiva local luego de las sesiones de entrenamiento del primer equipo en La Florida.

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Si bien no existe contacto con el ‘Pirata‘, el DT de Sporting Cristal explicó la idea de sumar refuerzos. “Todos los clubes tienen que soñar, crecer y mejorar su plantilla. Estoy muy contento con los jugadores que están acá, pero el fútbol es así. Si necesitamos en una próxima oportunidad lo hablaremos, pero hoy no hay nada. Siempre tenemos que estar atentos a las oportunidades del mercado y pensar en grande si tenemos la ilusión de competir en todos los campeonatos”.

¿Por qué Hernán Barcos no la pasa bien en FC Cajamarca?

Pese a ser el goleador de FC Cajamarca durante esta temporada, Hernán Barcos estaría observando con detalle la posibilidad de mudarse a otro equipo cuando se habilite el libro de pases. Dicha información fue revelada por el periodista Gustavo Peralta en el programa ‘Modo Fútbol‘, así que el escenario de que cambie de camiseta está latente y por ende es que los rumores empezarán a crecer más cuando se conozcan a los equipos interesados en ficharlo.

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Fuente: FC Cajamarca.

Las distintas realidades de Sporting Cristal en Liga 1 y en Copa Libertadores

A esta altura de la temporada 2026, Sporting Cristal presenta dos versiones bastante diferentes en la competencia local e internacional. En el Torneo Apertura 2026 no la pasan para nada bien ya que en 12 fechas disputadas tan solo han sido capaces de sumar 14 puntos de 36 posibles, con lo cual están ubicados en el puesto 11 de la tabla general y claramente tienen una deuda en rendimiento.

Fuente: Sporting Cristal.

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Todo lo contrario sucede en la Copa Libertadores. Los celestes lideran el Grupo F del certamen continental con 6 puntos de 9 posibles luego de vencer 1-0 a Cerro Porteño, perder 2-1 ante Palmeiras e imponerse 2-0 contra Junior. Actualmente vienen por un muy buen camino y restan tres jornadas más para conseguir la clasificación a octavos de final, así desde ya están dando la hora en el continente.

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