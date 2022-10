Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield EN VIVO por la Superliga Argentina 2022

Se vivirá un tremendo partido por el fútbol argentino, entre dos cuadros de potencias demostradas. Boca Juniors como local estará recibiendo a Vélez Sarsfield en una jornada más del torneo local. El equipo de Hugo Ibarra está peleando los primeros puestos, por eso ante los de 'Liniers' van a dejar todo en la cancha. En búsqueda de tres puntos que los mantengan en la pelea.

En el último partido de la semana, el ex lateral derecho habló posterior a la victoria contra Quilmes por la Copa Argentina: "Hoy costó -por el retroceso- por qué los equipos proponen, pero me voy tranquilo por la cantidad de opciones durante el partido de asegurarlo. Eso me da la tranquilidad de que estamos bien y hay que seguir de esa manera". Eso mencionó el actual entrenador.

Sobre las novedades para esta tarde, los peruanos Luis Advíncula y Carlos Zambrano estarán volviendo al primer equipo después de ver minutos con la Selección Peruana. Los jugadores considerados por el 'Consejo de Fútbol' están preparados para poder dar todo, en búsqueda de superar a Vélez Sarsfield. En un enfrentamiento considerado por muchos como un clásico histórico.

Así mismo, para poder cerrar esta previa, el director técnico de Vélez Sarsfield, el 'Cacique' Medina, contó sus sensaciones: "Considero que es fundamental tener tiempo para entrenar, cosa que no habíamos tenido. Trabajamos en lo psicológico, físico y táctico, por ejemplo, ensayamos línea de cinco en la semana que mostramos esta noche en campo. No tuvimos pretemporada, pero en estos días recuperamos fuerzas porque veníamos de competencia en competencia. Sé que estamos para eso, pero estos muchachos no son máquinas. Por eso fue una semana productiva. Hicimos todo para llegar bien y así nos fue".



POSIBLES ALINEACIONES BOCA JUNIORS VS. VÉLEZ SÁRSFIELD:

XI BOCA JUNIORS: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Gabriel Aranda, Frank Fabra; Martín Payero, Guillermo Fernández, Alan Varela, Óscar Romero; Luca Langoni y Darío Benedetto.

XI VÉLEZ SÁRSFIELD: Leonardo Burián; Leonardo Jara, Matías de los Santos, Miguel Brizuela, Francisco Ortega; Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Julián Fernández, Walter Boa; Lucas Janson y Lucas Pratto.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL BOCA JUNIORS VS. VÉLEZ SÁRSFIELD?

Boca Juniors jugará de local con Luis Advíncula y Carlos Zambrano ante Vélez Sarsfield, este domingo 2 de octubre, a las (4:00 PM - HORA PERUANA), en lo que será la jornada 22 de la Superliga Argentina 2022. En la mítica 'Bombonera'.

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE BOCA JUNIORS VS. VÉLEZ SÁRSFIELD?

Argentina ESPN Premium, ViX, Star+

