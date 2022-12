Es triste poder ver cómo el final de una carrera está llegando, más aún cuando se trata de un jugador representativo. Hoy por hoy, Paolo Guerrero vive en silencio, pero los diversos especialistas, señalan que será difícil conseguir un equipo de nivel para él.

El Depredador, después de su irregular paso por el fútbol brasileño, con camiseta del Avaí FC, ha caído en la consideración del balompié sudamericano. Este hecho no es menor, porque podría ser quizás el comienzo de una caída considerable en su intachable carrera como futbolista.

Según el portal Transfermarkt, especialista en la medición económica dentro del fútbol internacional. Paolo Guerrero está valorizado actualmente entre los 200 mil euros, para el mercado de pases. El 'Depredador' llegó a valer 8 millones de euros cuando jugaba en el Hamburgo de Alemania en 2009. Ese puede considerarse como su punto más alto en la carrera profesional.

Al día de hoy, se pudo conocer que está siendo ofrecido a muchos clubes del fútbol argentino, donde el nombre de Vélez Sarsfield, Rosario Central, y Newell 's Old Boys son los más llamativos. Ninguno tuvo contacto serio con su agente representante, mostrando un desinterés absoluto por el todavía capitán de Perú.

Es más, la declaración del nuevo DT canalla, Miguel Ángel Russo, fue dura pero certera: "Yo no desmiento nada, son cosas que salen del periodismo. A mí me gusta decir las cosas con la verdad. En este momento, van a aparecer un montón de jugadores. Yo vengo trabajando con nombres hace bastante tiempo y van apareciendo otros. La verdad que con Paolo Guerrero no hemos tenido nada, por eso te digo que es normal eso en este tipo de situaciones". ¿Será el fin de Paolo Guerrero? Esperemos un poco para saber más detalles.