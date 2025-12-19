Alianza Lima ya empezó a anunciar a sus primeras incorporaciones de cara a la Liga 1 2026, con la clara exigencia de pelear por el título nacional y realizar una destacada participación en la próxima edición de la Copa Libertadores.

Publicidad

Publicidad

Bajo ese contexto, Paolo Guerrero llamó la atención de los hinchas al destacar públicamente a uno de los futbolistas que fichó por el club ‘blanquiazul’ hasta la temporada 2028.

Paolo Guerrero llenó de elogios a fichaje de Alianza Lima

En diálogo con el programa ‘Fútbol Como Cancha’, Paolo Guerrero se refirió a los movimientos que viene realizando Alianza Lima en el mercado de pases. En ese sentido, fue consultado específicamente por la incorporación de Luis Ramos, quien será competencia directa en la posición de ‘9’ para la temporada 2026.

Frente a ello, el ‘Depredador’ aseguró que mantiene una buena relación con Ramos, con quien ya compartió vestuario en la Selección Peruana. Además, llamó la atención al resaltar las condiciones del atacante y el desempeño que tuvo en el fútbol colombiano.

Publicidad

Publicidad

“Con Lucho (Luis Ramos) hablamos mucho en la Selección, cuando hemos podido estar en la Selección hemos hablado de fútbol y cómo se debe jugar, seguramente lo hagamos ahora con Alianza. Es un gran jugador, tiene un buen paso por Colombia, espero que le vaya super bien y que anote muchos goles, porque eso es lo que se quiere para el equipo”, señaló Guerrero.

ver también Paolo Guerrero reconoció problemas en la interna de Alianza Lima, pero se diferenció de Guillermo Enrique

Recordemos que, el exjugador de América de Cali arribó a La Victoria tras la compra del 80 % de sus derechos deportivos a Cusco FC y firmó un vínculo por tres temporadas.

Publicidad

Publicidad

Los números de Luis Ramos en 2025

A lo largo de la última temporada, Luis Ramos mostró una notable continuidad con América de Cali, equipo con el que tuvo actuaciones destacadas en la Copa Sudamericana. En total, el delantero nacional disputó un total de 46 encuentros, en los que anotó 11 goles y brindó tres asistencias.

Luis Ramos durante su paso por América de Cali.

DATOS CLAVES

Paolo Guerrero elogió a Luis Ramos, nuevo fichaje de Alianza Lima para la temporada 2026.

Publicidad

Publicidad

Luis Ramos firmó un vínculo por tres temporadas tras la compra del 80% de su pase.