Paolo Guerrero reconoció problemas en la interna de Alianza Lima, pero se diferenció de Guillermo Enrique

Paolo Guerrero se pronunció sobre los rumores que circularon en torno al vestuario de Alianza Lima y dejó en claro su postura. El capitán del cuadro ‘íntimo’ aceptó que existieron inconvenientes dentro del plantel, aunque remarcó que estos fueron solucionados de manera interna y sin necesidad de hacerlos públicos.

Guerrero: “Esas cosas se resuelven dentro del vestuario”

En un reciente charla con el programa radial ‘Fútbol Como Cancha’, el delantero histórico de la Selección Peruana fue consultado sobre los supuestos conflictos en la interna del equipo.

Cabe resaltar que, lejos de esquivar el tema, Guerrero reconoció que hubo situaciones que resolver, pero marcó distancia de cualquier tipo de polémica mediática.

“Hubo problemas en la interna, pero eso se resolvió internamente y no se tiene que ventilar. Esas cosas se resuelven dentro del vestuario”, expresó el atacante, dejando en claro que la prioridad siempre fue cuidar al grupo y la estabilidad del plantel.

La comparación con Guillermo Enrique y las aclaraciones del exjugador

Las palabras de Paolo Guerrero no tardaron en ser vinculadas por los hinchas con lo que expresado por Guillermo Enrique, exfutbolista de Alianza Lima, quien reveló un cruce con el ‘Depredador’. Sin embargo, el propio lateral se encargó de bajar el tono a la situación y negó cualquier conflicto grave.

“Salía a descartar esos rumores por un tema de cuidar la imagen mía y de Paolo. Es una persona que yo respeto demasiado en lo futbolístico y en lo personal”, señaló el argentino, aclarando que lo ocurrido fue exagerado por algunos sectores de la prensa.

Además, explicó que ambos hablaron al día siguiente y solucionaron todo con normalidad: “Nos acercamos, hablamos como dos personas civilizadas, nos dimos un abrazo y al momento ya estábamos cargándonos otra vez”.

Mensaje claro desde el vestuario blanquiazul

Tanto las declaraciones de Paolo Guerrero como las de Guillermo Enrique coinciden en un punto clave: las diferencias existieron, pero nunca pasaron a mayores ni afectaron el respeto entre compañeros.

En ese sentido, el mensaje del ‘9’ del elenco ‘blanquiazul’ fue contundente al marcar distancia de versiones exageradas y reafirmar que los problemas se manejaron puertas adentro.

