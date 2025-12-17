Medellín 0-1 Atlético Nacional EN VIVO y GRATIS por la final de la Copa BetPlay vía Win Sports, RCN y Win Sport Play: Gol de Andrés Román

Una gran presentación ha hecho que el partido se retrase un poco hasta que se disipe el humo.

Jugada polémica de David Ospina que tumba a Brayan León dentro del área, se pide penal, pero el árbitro decide que no hay nada.

Por el momento no hay claridad de ninguno de los dos equipos, se juega con poca intensidad en las áreas.

El fútbol de Colombia está llegando a su final y se viene un partidazo en la final de la Copa BetPlay. En este caso, Independiente Medellín se verá las caras ante Atlético Nacional en un duelo que saca chispas. En el primer juego no se hicieron nada, ahora todo se definirá en 90 minutos de candela y lo podrás disfrutar en Bolavip Perú.

El juego se disputará en el Estadio Atanasio Girardot en Medellín este miércoles 17 de diciembre desde las 19:30 horas de Perú y Colombia. Se espera un lleno total en un coloso que puede albergar hasta 45 mil espectadores. Que seguramente irán a alentar a sus respectivos equipos.

En este caso, el juego de ida terminó con un empate sin goles, un 0-0 que deja la llave abierta. Ninguno de los dos equipos fue capaz de hacer daño, así que para este juego de vuelta se espera que sea diferente y que se pueda ver mayor emoción de principio a fin. Sobre todo con goles, que es lo que el hincha espera en este juego.