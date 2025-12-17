Es tendencia:
Medellín 0-1 Atlético Nacional EN VIVO y GRATIS por la final de la Copa BetPlay vía Win Sports, RCN y Win Sport Play: Gol de Andrés Román

Por la final de la Copa BetPlay, Medellín se enfrenta a Atlético Nacional. Sigue en vivo el partido.

62' ¡Se salvó Medellín!

Contra del cuadro de Atlético Nacional que agarra mal al conjunto de Medellín, Zapata la mandó al palo tras un remate mordido.

60' ¡Cambios en Atlético Nacional!

El cuadro de Atlético Nacional hace cambios: Edwin Cardona abandona el campo por Marlos Moreno, mientras Andrés Sarmiento se va por Dairon Asprilla.

58' ¡Cambios en Medellín!

Cambios en el cuadro de Medellín: José Ortiz se va por Léyser Chaverra y Léider Berrío también deja el campo por Francisco Fydriszewski.

55' ¡Otro gol fallado para Medellín!

Brayan León falló su remate ante David Ospina, pero el árbitro terminó levantando el banderín.

47' ¡Tarjeta amarilla en Atlético Nacional!

Andrés Sarmiento es amonestado con tarjeta amarilla en el inicio del segundo tiempo.

¡Arrancó el segundo tiempo!

Dio inicio al segundo tiempo entre Atlético Nacional y DIM.

¡Final del primer tiempo!

Se acabó el primer tiempo, Atlético Nacional lo gana 1-0 ante DIM.

42' ¡Partido sin acciones!

El partido está trabado, no hay claridad en ninguno de los dos equipos.

37' ¡Nacional se terminó perdiendo el 2-0!

Cándido llegó solo por la izquierda, intentó el remate, pero le terminó saliendo afuera.

31' ¡Buena oportunidad para Medellín!

Baldomero Perlaza gana en el aire y termina cabeceando con peligro, pero el balón se termina yendo fuera.

29' ¡Partido trabado!

Por el momento no hay claridad de ninguno de los dos equipos, se juega con poca intensidad en las áreas.

23' ¡Tarjeta amarilla en Medellín!

Jaime Alvarado se termina ganando la tarjeta amarilla después de cortar una contra tras un tiro de esquina mal cobrado.

18' ¡Piden penal a favor de DIM!

Jugada polémica de David Ospina que tumba a Brayan León dentro del área, se pide penal, pero el árbitro decide que no hay nada.

15' ¡Atlético Nacional está crecido!

El conjunto de Atlético Nacional se encuentra mejor dentro del partido, busca el 2-0, mientras Independiente Medellín entró en imprecisiones.

11' ¡Goooooooool de Atlético Nacional!

Andrés Román recibió el pase de Edwin Cardona y tras entrar al área sacó el remate bajo para anotar el 1-0.

7' ¡El palo le dice que no a Atlético Nacional!

Estuvo cerca el primero del partido, pero el palo rechazó el remate de Sarmiento.

5' ¡Primer intento de Atlético Nacional!

Matheus Uribe intentó el remate de media distancia, pero le terminó saliendo muy despacio.

6' ¡Gol anulado para Independiente Medellín!

Brayan León anotó el primero, pero el árbitro dijo que no subía al marcador por posición adelantada.

¡Arrancó el partido!

Dio inicio al partido después de la pequeña demora por el humo.

¡Impresionante los fuegos artificiales!

Una gran presentación ha hecho que el partido se retrase un poco hasta que se disipe el humo.

¡

¡Partido a punto de iniciar!

El juego entre Independiente Medellín vs. Atlético Nacional está a nada de dar inicio.

¡Una hinchada vibrante!

El aficionado de Atlético Nacional llegó para alentar todo el partido.

¡Vestuario de Atlético Nacional!

Así luce el vestuario de Atlético Nacional a minutos de la gran final.

¡Alineación de DIM!

Así es como forma el cuadro de DIM: Washington Aguerre; Kevin Mantilla, José Ortiz, Daniel Londoño, Esneyder Mena; Baldomero Perlaza, Jaime Alvarado, Léider Berrío, Juan Arizala, Jarlan Barrera; Brayan León.

¡Alineación de Atlético Nacional!

El cuadro de Atlético Nacional sale de la siguiente forma: David Ospina; William Tesillo, César Haydar, Andrés Román, Camilo Cándido; Juan Zapata, Matheus Uribe, Edwin Cardona, Andrés Sarmiento, Marino Hinestroza; Alfredo Morelos.

Tweet placeholder
¡Listo el vestuario de Medellín!

El cuadro de DIM ya está listo para el gran partido por la Copa BetPlay.

¡Van llegando los hinchas!

El Estadio Atanasio Girardot se va vistiendo para la gran final.

¡Bienvenidos al Medellín vs. Atlético Nacional!

Buenas tardes amigos de Bolavip Perú, acá comenzamos con el minuto a minuto del Medellín vs. Atlético Nacional por la Copa BetPlay.

Por Bruno Castro

Atlético Nacional vs. Medellín.
© Atlético NacionalAtlético Nacional vs. Medellín.

El fútbol de Colombia está llegando a su final y se viene un partidazo en la final de la Copa BetPlay. En este caso, Independiente Medellín se verá las caras ante Atlético Nacional en un duelo que saca chispas. En el primer juego no se hicieron nada, ahora todo se definirá en 90 minutos de candela y lo podrás disfrutar en Bolavip Perú.

El juego se disputará en el Estadio Atanasio Girardot en Medellín este miércoles 17 de diciembre desde las 19:30 horas de Perú y Colombia. Se espera un lleno total en un coloso que puede albergar hasta 45 mil espectadores. Que seguramente irán a alentar a sus respectivos equipos.

En este caso, el juego de ida terminó con un empate sin goles, un 0-0 que deja la llave abierta. Ninguno de los dos equipos fue capaz de hacer daño, así que para este juego de vuelta se espera que sea diferente y que se pueda ver mayor emoción de principio a fin. Sobre todo con goles, que es lo que el hincha espera en este juego.

bruno castro
Bruno Castro
