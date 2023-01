En el MEWA Arena estarán jugando el Manchester United vs. Nottingham Forest por la Copa de la Liga de Inglaterra. Este miércoles 1 de febrero desde las (3:00 PM - HORA PERUANA). Gracias a Marathonbet, llega este artículo.

Nottingham Forest se esforzará por lograr una remontada improbable cuando viaje para enfrentarse al Manchester United en el partido de vuelta de su semifinal de la Copa EFL el miércoles por la tarde. Los Diablos Rojos tienen un pie en la última cortesía de una victoria dominante de 3-0 en el City Ground la semana pasada, y Southampton o Newcastle United esperarán a los hombres de Erik ten Hag en Wembley, suponiendo que puedan evitar un colapso calamitoso aquí.

No ganar ninguno de sus dos partidos más recientes de la Premier League con el Crystal Palace y el Arsenal estuvo lejos de ser la preparación ideal para una semifinal de copa, pero Man United, sin embargo, anotó tres goles, todos los cuales llegaron en momentos ideales del partido, para publicar una saludable ventaja en el partido de ida en casa de Forest. Marcus Rashford se tomó seis minutos para romper el empate antes de que Wout Weghorst anotara su primer gol para los Red Devils justo antes del descanso, y Bruno Fernandes puso la guinda del pastel con 89 minutos jugados.

Los Tricky Trees de Steve Cooper aceptarán cualquier rayo de esperanza que se les presente esta semana, ya que Forest tiene como objetivo hacer lo que ningún equipo ha hecho antes en la Copa EFL al revertir un déficit de tres goles en las semifinales. Los visitantes del Theatre of Dreams disfrutaron de un fin de semana completo de descanso y preparación después de su humillante eliminación en la tercera ronda de la Copa FA ante Blackpool, pero pocos miembros del Forest soñarán con una pelea notable el miércoles por la tarde.

Una sala de tratamiento de Forest bien ocupada, también alberga a Moussa Niakhate, Giulian Biancone, Taiwo Awoniyi, Cheikhou Kouyate, Omar Richards y Dean Henderson, el último de los cuales no podría enfrentarse a su club matriz de todos modos. Se ha abierto un lugar para que el ex atacante del Manchester United Jesse Lingard o Emmanuel Dennis comiencen para los visitantes si Gibbs-White se pierde, mientras que el estado de Ryan Yates aún no está claro después de que se perdió el partido de ida debido a una enfermedad.

¿Cuánto puedes ganar con la victoria del Manchester United?

Si apuestas que será favorito el Manchester United en este duelo por la Copa de la Liga de Inglaterra, estarás multiplicando tu apuesta por 1.46, victoria en el tiempo reglamentario. El empate está pagando 4.95, y la victoria del Nottingham Forest tiene una supercuota de 8.70. Tú decides cómo jugar en esta jornada.

Además, Marathonbet te da un bono de bienvenida para que ganes aún más con los mejores partidos del fútbol europeo. Sus principales ligas y también sus copas nacionales que tendrán mucha actividad a lo largo de este enero.