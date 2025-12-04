¡Con goles de Rengifo y Morelos! Atlético Nacional venció 2-1 a Medellín por el Grupo A de la Liga BetPlay: resumen y goles

Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín se vieron las caras el día de hoy por la fecha 5 del Grupo A de la Liga BetPlay. El Estadio Atanasio Girardot fue escenario del penúltimo partido en esta etapa y observó como los ‘Verdolagas’ se impusieron por 2-1 frente a un ‘Poderoso’ que reaccionó muy tarde, a tal punto de que quedaron fuera de la competencia.
En cuanto al trámite del partido, desde un inicio se pudo apreciar una intención de ataque más enfática por parte de Atlético Nacional. Si bien no generaron tantas chances de gol, a los 25′ apareció la figura de Juan Manuel Rengifo para anotar el 1-0 tras gran remate al aprovechar una asistencia de Marlos Moreno. Así terminaría el primer tiempo, con ventaja para los locales.
Ya en la segunda etapa, fue Medellín quien intentó llegar el empate de forma muy rápida. No lo conseguirían ya que a los 54′ fue Alfredo Morelos quien puso el 2-0 en el marcador y, en cierta forma, empezó a sentenciar el encuentro. Como acto final del clásico, fue Francisco Fydriszewski quien a los 93′ marcó el descuento vía penal y luego el resultado no se movería más.
¡Revive el minuto a minuto del Atlético Nacional vs. Medellín!
90'+4 ¡Final del partido!
Atlético Nacional derrotó 2-1 a Medellín por la fecha 5 del Grupo A de la Liga BetPlay. Los goles fueron convertidos por Juan Manuel Rengigo y Alfredo Morelos.
90'+3 ¡Gooooooooooooool de Medellín!
90'+1 ¡Penal para Medellín!
Haydar cometió infracción en contra de Sandoval en área de Atlético Nacional. Nada qué discutir y pena máxima para el 'Poderoso'.
90' ¡Se añaden 3 minutos más!
El clásico entre Atlético Nacional y Medellín se jugará hasta los 93' en el Estadio Atanasio Girardot.
85' ¡Gol anulado a Medellín!
Fydriszewski anotó el descuento para el 'Poderoso', pero lo hizo con la mano y no con la cabeza. La decisión final del árbitro fue anular el tanto.
82' ¡Tarjeta amarilla para Haydar!
El defensor central de Atlético Nacional fue amonestado por una dura entrada en contra de Arizala.
80' ¡Minutos finales del partido!
Atlético Nacional vence 2-0 a Medellín en el tramo final del encuentro que se disputa en el Estadio Atanasio Girardot.
76' ¡Cambios en Atlético Nacional!
Salen Morelos y Rengifo - Ingresan Asprilla y Cardona.
73' ¡Cambio en Medellín!
Sale León - Ingresa Sandoval.
72' ¡Gol anulado a Medellín!
José Ortiz anotó el descuento para el 'Poderoso' tras un cabezazo en área chica de Atlético Nacional, pero la acción quedó anulada por posición adelantada.
71' ¡Disparo de Campuzano!
El volante central de Atlético Nacional probó desde larga distancia con un remate potente, pero el arquero Aguerre estuvo muy atento para atajar el balón sin dar rebotes.
67' ¡Tarjetas amarillas!
León y Morelos fueron amonestados por una pequeña gresca que se armó en el mediocampo, pero que finalmente no llegó a mayores.
63' ¡Tarjeta amarilla para Cándido!
El lateral de Atlético Nacional fue amonestado por una infracción en contra de Barrera.
61' ¡Tarjeta amarilla para Mena!
El defensor de Medellín fue amonestado por una falta en el mediocampo en contra de Moreno.
60' ¡Cambios en Medellín!
Salen Berrío y Torijano - Ingresan Barrera y Ortiz.
58' ¡Cambio en Atlético Nacional!
Sale García - Ingresa Haydar.
56' ¡Tarjeta amarilla para Mantilla!
El defensor central de Medellín fue amonestado por una dura entrada en contra de Cándido.
54' ¡Gooooooooooooool de Atlético Nacional!
Alfredo Morelos anota el 2-0 del partido luego de ganarle un duelo personal a Fainer Torijano. El atacante de Atlético Nacional quedó solo y definió fuerte sobre el primer palo de Washington Aguerre.
53' ¡Llegada de Medellín!
Tras una buena jugada en combinación, apareció Berrío para sumarse al área de Atlético Nacional y mandó un centro venenoso que generó peligro.
49' ¡Tarjeta amarilla para Fydriszewski!
El atacante de Medellín fue amonestado por una dura entrada en contra de Rengifo.
48' ¡Medellín toma el control!
El 'Poderoso' salió con la intención de generar peligro en área de Atlético Nacional y por ahora sostienen el balón de forma prolongada.
45' ¡Empezó el segundo tiempo!
Atlético Nacional y Medellín ya disputan la etapa final del encuentro en el Estadio Atanasio Girardot.
Cambio en Medellín: Sale Chaverra - Ingresa Mena.
45'+4 ¡Final del primer tiempo!
Atlético Nacional y Medellín se van al descanso tras los primeros 45' de juego. Por ahora, el triunfo es para los locales gracias a un golazo de Juan Manuel Rengifo.
45'+1 ¡Tarjeta amarilla para Londoño!
El defensor de Medellín fue amonestado por una falta en contra de Rengifo, quien intentaba salir rápido de contra con Atlético Nacional.
45' ¡Se añaden 3 minutos más!
El clásico entre Atlético Nacional y Medellín se jugará hasta los 48' en este primer tiempo.
42' ¡Tarjeta amarilla para Tesillo!
El defensor central de Atlético Nacional fue amonestado por una falta en contra de Fydriszewski al disputar un balón aéreo en el mediocampo.
38' ¡Minutos finales del primer tiempo!
Atlético Nacional vence parcialmente a Medellín por 1-0 en los instantes finales de la primera etapa.
34' ¡Juego paralizado!
León quedó tendido en el campo de juego luego de un choque muy duro con Román, pero no fue infracción vista por el juez principal.
30' ¡Medellín se aproxima!
Entre Fydriszewski y Berrío buscaron llegar al área de Atlético Nacional, pero la acción quedó anulada por posición adelantada del '19'.
25' ¡Gooooooooooooool de Atlético Nacional!
Juan Manuel Rengifo anota el 1-0 del partido luego de un estupendo remate en el área de Medellín al aprovechar una asistencia perfecta por parte de Marlos Moreno, quien no dio la pelota por perdida.
24' ¡Tarjeta amarilla para Chaverra!
El defensor de Medellín fue amonestada por una dura entrada en contra de Uribe.
20' ¡Se la perdió Atlético Nacional!
García llegó con peligro al área de Medellín, aunque no pudo cabecear con claridad luego de un buen centro de Moreno.
18' ¡Remate de Berrío!
El atacante de Medellín aprovechó un tiro libre a favor para sorprender con un potente disparo sobre el arco de Ospina, pero el '1' respondió muy bien y atajó el balón.
13' ¡Atlético Nacional con la iniciativa!
Los 'Verdolagas' son quienes por ahora mantienen la posesión del balón, aunque todavía no son capaces de generar peligro sobre el arco de Aguerre.
8' ¡Disparo de León!
El atacante de Medellín probó desde larga distancia sobre el arco de Ospina, pero balón se fue muy desviado.
7' ¡Tarjeta amarilla para Perlaza!
El delantero de Medellín fue amonestado por una falta en contra de Uribe.
5' ¡Aproximación de Medellín!
Berrío se sumó al área de Atlético Nacional y trató de rematar sobre el arco de Ospina, pero no lo consiguió.
1' ¡Tarjeta amarilla para García!
El defensor de Atlético Nacional fue amonestado por una entrada en el mediocampo en contra de Fydriszewski.
1' ¡Empezó el partido!
Atlético Nacional y Medellín ya disputan la primera etapa del clásico paisa que se juega en el Estadio Atanasio Girardot.
¡Los equipos salen al campo de juego!
Atlético Nacional y Medellín dicen presente en el gramado de juego del Estadio Atanasio Girardot a instantes del inicio del partido.
¡Novedades en Medellín!
Federico Spada, Director Deportivo de Medellín, contó algunas noticias respecto al plantel paisa.
¡La palabra de Diego Arias!
El DT de Atlético Nacional conversó con 'Win Sports' en la previa del clásico ante Medellín.
¡Así fue la llegada de Atlético Nacional!
Los 'Verdolagas' ya están presentes en el Estadio Atanasio Girardot y se alistan para el inicio del partido.
¡Alineación titular de Medellín!
Alejandro Restrepo preparó este equipo titular para visitar a Atlético Nacional: Aguerre; Chaverra, Mantilla, Toruano, Londoño; Arizala, Berrío, Alvarado; Perlaza, León y Fydriszewski.
¡Alineación titular de Atlético Nacional!
Diego Arias presentará el siguiente equipo titular para enfrentar hoy a Medellín: Ospina; Cándido, García, Román, Tesillo; Campuzano, Uribe, Rengifo; Moreno, Hinestroza y Morelos.
¡Bienvenidos a la cobertura del Atlético Nacional vs. Medellín!
Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín se enfrentan por la fecha 5 del Grupo A de la Liga BetPlay. A continuación, disfruta el minuto a minuto del partido.
