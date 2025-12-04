¡Con goles de Rengifo y Morelos! Atlético Nacional venció 2-1 a Medellín por el Grupo A de la Liga BetPlay: resumen y goles

Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín se vieron las caras el día de hoy por la fecha 5 del Grupo A de la Liga BetPlay. El Estadio Atanasio Girardot fue escenario del penúltimo partido en esta etapa y observó como los ‘Verdolagas’ se impusieron por 2-1 frente a un ‘Poderoso’ que reaccionó muy tarde, a tal punto de que quedaron fuera de la competencia.

En cuanto al trámite del partido, desde un inicio se pudo apreciar una intención de ataque más enfática por parte de Atlético Nacional. Si bien no generaron tantas chances de gol, a los 25′ apareció la figura de Juan Manuel Rengifo para anotar el 1-0 tras gran remate al aprovechar una asistencia de Marlos Moreno. Así terminaría el primer tiempo, con ventaja para los locales.

Ya en la segunda etapa, fue Medellín quien intentó llegar el empate de forma muy rápida. No lo conseguirían ya que a los 54′ fue Alfredo Morelos quien puso el 2-0 en el marcador y, en cierta forma, empezó a sentenciar el encuentro. Como acto final del clásico, fue Francisco Fydriszewski quien a los 93′ marcó el descuento vía penal y luego el resultado no se movería más.

¡Revive el minuto a minuto del Atlético Nacional vs. Medellín!