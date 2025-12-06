Qué pasa si Sporting Cristal gana, empata o pierde ante Alianza Lima en los Playoffs de Liga 1 2025

Sporting Cristal se alista para enfrentar esta noche a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva del barrio de Matute. En el marco de la vuelta por los playoffs de la Liga 1 2025, los celestes deberán conseguir un triunfo si es que quieren seguir en el camino rumbo a la obtención del Perú 2, aunque a continuación conoceremos a detalle los posibles escenarios.

En principio, es importante recordar que el partido de ida entre Sporting Cristal y Alianza Lima, el cual por cierto se jugó en el Estadio Nacional el pasado martes 2 de noviembre solo con hinchada celeste, terminó igualado 1-1. Si bien fueron los dirigidos por Paulo Autuori quienes empezaron mejor y tuvieron buenas chances para encontrar una diferencia, fallaron en la definición ofensiva.

Por otro lado, Alianza Lima creció con el pasar del tiempo y faltando 10 minutos para que termine el encuentro apareció la figura de Hernán Barcos para decretar el empate 1-1 que no se movería más en el marcador. Es así que el duelo de esta noche en Matute será una final para ambos, mientras que Cusco FC espera rival para definir al clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

¿Qué pasa si Sporting Cristal gana ante Alianza Lima en los Playoffs de Liga 1?

Si Sporting Cristal consigue un triunfo el día de hoy frente a Alianza Lima jugando en condición de visita en Matute, automáticamente accederán a la siguiente fase de los playoffs de la Liga 1 2025. El rival será Cusco FC y se jugará una llave en partidos de ida y vuelta para finalmente conocer al próximo clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

¿Qué pasa si Sporting Cristal empata ante Alianza Lima en los Playoffs de Liga 1?

Si Sporting Cristal empata esta noche frente a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva, la vía de los penales será el siguiente escenario para ambos equipos. Es importante recalcar que, de acuerdo a las bases de la Liga 1 2025, no habrán tiempos suplementarios en esta ocasión ni tampoco la validez de goles de visitantes, así que los tiros desde los 12 pasos definirán al clasificado.

¿Qué pasa si Sporting Cristal pierde ante Alianza Lima en los Playoffs de Liga 1?

Si Sporting Cristal pierde frente a Alianza Lima el día de hoy, se despedirán oficialmente de la temporada 2025. Así es, los dirigidos por Paulo Autuori quedarán como Perú 4 en la clasificación final de la tabla acumulada y tan solo le alcanzará para disputar la primera fase previa de la Copa Libertadores 2026, con lo cual claramente será una inyección económica menor a la que presupuestaban.

